Amadou Hott, le candidat à la présidence de la Banque Africaine de Développement

20 Mars 2025

LIBREVILLE, 20 mars (Infosplusgabon) - Dans un entretien avec RFI et Jeune Afrique, Amadou Hott, candidat à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), a partagé sa vision sur le rôle de la Banque face à l'évolution de l'ordre mondial.

« L'Afrique doit regarder toutes les opportunités d'investissement et de diversification de ses sources de financement qui s'offrent à elle, à condition que le coût soit intéressant et que ces financements permettent de générer de l'impact. L'Afrique n'a pas de camp à choisir, elle doit plutôt défendre ses intérêts et choisir les meilleures personnes pour défendre ses intérêts. Nous devons aussi nous préparer à ce que les partenaires nous demandent des contreparties économiques et financières. Pour cela, nous devons développer un portefeuille solide de projets bancables pouvant générer des rendements économiques pour nos partenaires. En tant que Président de la Banque, je travaillerai à rendre la Banque plus agile dans le développement et la préparation de projets et garantir la préparation à l'investissement. »

L'ancien Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal et ancien Vice-Président à l'Énergie, au Climat et à la Croissance Verte de la Banque a également partagé ses plans pour positionner la Banque comme une institution de premier plan pour mobiliser les ressources dont l'Afrique a besoin pour soutenir ses transformations économiques.

Sa stratégie comprend la promotion de réformes fiscales, notamment une augmentation de l'assiette fiscale des pays africains, ainsi que la mobilisation de l'épargne africaine et des fonds provenant des investisseurs institutionnels africains et des fortunes africaines. À la tête de la Banque, il entend recourir à des mécanismes financiers innovants pour utiliser les ressources africaines comme levier afin de mobiliser davantage de ressources sur les marchés de capitaux et à un taux plus avantageux.

La stratégie de mobilisation des ressources d'Amadou Hott est directement liée à son plan de transformation de la Banque en alliée du secteur privé africain : « Pour créer des emplois et de la richesse, l'Afrique a besoin d'un secteur privé fort et ne doit pas trop dépendre des finances publiques. »

Dans l'entretien, Amadou Hott a mis l'accent sur sa propre capacité à concrétiser sa vision pour la Banque. « Je suis reconnu pour mes résultats dans chaque poste que j'ai occupé : j'ai dirigé la transformation d'UBA Capital à Lagos pour en faire l'une des principales banques d'investissement au Nigeria, j'ai été le premier directeur général du fonds souverain sénégalais qui a été conçu et a contribué au financement des premiers projets d'énergie solaire du pays sous ma direction, j'ai été le premier Vice-Président de l'Énergie à la Banque et mon action a conduit à une augmentation de 150% des projets du secteur privé financés par notre institution. En tant que Ministre de l'Économie, j'ai dirigé les équipes chargées de la conceptualisation du plan de relance Covid-19, de la réforme du cadre des PPP. Je suis également intervenu dans les négociations pour obtenir une place pour l'Afrique au sein du G20. Mon parcours témoigne de ma capacité à m'entourer des meilleurs talents et à gérer efficacement des équipes. »

L'approche visionnaire d'Amadou Hott pour diriger la Banque Africaine de Développement promet l'ouverture d'une nouvelle ère de collaboration entre les secteurs public et privé, pouvant catalyser une croissance économique et un développement sans précédent à travers le continent africain. Dans sa stratégie pour la Banque, Amadou Hott va au-delà de la mobilisation des ressources et de l'engagement du secteur privé : sa stratégie englobe plusieurs autres domaines critiques tels que l'accélération des projets liés à l'accès universel à l'énergie, l'amélioration de la mobilisation des ressources grâce au capital hybride, et le renforcement des capacités institutionnelles en consolidant les capacités internes de la Banque pour mieux servir ses pays membres. ((Distribué par APO Group pour Amadou Hott, Candidat à la présidence du Groupe Banque africaine de développement).

FIN/INFOSPLUSGABON/JUH/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon