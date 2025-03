L'Algérie intensifie les préparatifs de Foire Commerciale Intra-Africaine 2025

17 Mars 2025

LIBREVILLE, 17 mars (Infosplusgabon) - L’Algérie est entrée de plain-pied dans les préparatifs de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025), le premier événement africain sur le commerce et l’investissement prévu à Alger, Algérie, du 4 au 10 septembre 2025.

À six mois de l'IATF2025, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire met la dernière main aux préparatifs de cet évènement, en collaboration avec le comité d’organisation. Plus de 35 000 visiteurs de plus de 140 pays devraient participer à cet évènement qui est devenu la principale plateforme de commerce et d'investissement du continent ainsi qu’une place de marché pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Lors de la quatrième réunion du Conseil consultatif de l’IATF, le Ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohammed Boukhari, a déclaré : « L’Algérie est fin prête pour organiser l’IATF 2025, compte tenu notamment de ses vastes capacités et ressources qui seront pleinement mises à profit pour assurer le succès de cet événement important. Un comité intersectoriel de haut niveau a été créé pour superviser et suivre les préparatifs. Nous sommes convaincus que l’IATF2025 atteindra les objectifs fixés, dans la mesure où elle s’aligne parfaitement sur les objectifs économiques de l’Algérie et nous nous engageons à faire de cette foire un succès retentissant ».

Le Ministre a souligné que l’Algérie est fière de son appartenance au continent africain, qui « reflète sa civilisation profondément enracinée et renforce ses aspirations futures »

Plus de 2 000 exposants, y compris des entreprises du continent et des superviseurs, présenteront leurs biens et services à des milliers de visiteurs et d'acheteurs au cours de la foire. L’IATF2025 devrait déboucher sur des accords commerciaux et d’investissement d’une valeur de plus de 44 milliards de dollars US, mettant en lumière l’impact croissant de la foire en tant que premier marché d’Afrique. Le gouvernement algérien met en place des mesures pour faciliter le voyage d’un grand nombre de visiteurs attendus à l’IATF2025.

Le vice-président du Conseil consultatif de l’IATF et ancien Président de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), M. Jean Louis-Ekra, a déclaré : « Nous avons eu une réunion fructueuse du Conseil consultatif. Nous sommes satisfaits de l'engagement et des progrès réalisés à ce jour dans le cadre de la préparation de l'IATF2025, dont la date prévue au mois de septembre s'approche. Nous encourageons les pays, les entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les acheteurs, les visiteurs et les délégués à profiter de cette occasion pour s’inscrire à la foire ».

L’IATF est une plate-forme pour stimuler le commerce et l’investissement en Afrique. Elle vise à tirer parti des opportunités du marché unique de laZLECAf de plus de 1,4 milliards de personnes et d’un PIB de plus de 3500 milliards dollars US. L’IATF est organisée tous les deux ans par Afreximbank, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la ZLECAf. Au cours des trois dernières éditions de l’IATF, plus de 100 milliards de dollars US d’accords commerciaux et d’investissement ont été conclus cumulativement avec plus de 70 000 visiteurs et plus de 4 500 exposants.

En prélude à la réunion du Conseil consultatif, Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d'Afreximbank, en charge de la Banque du commerce intra-africain et de développement des exportations, a informé M. Boukhari des résultats en attente identifiés lors du WEEKEND CANEX, qui s'est tenu à Alger en 2024 et a servi de test pour l'IATF2025. Le Ministre a reconnu les lacunes et s'est engagé à les corriger rapidement et à mettre en place des mesures pour faciliter le voyage du grand nombre de visiteurs attendus à l'IATF2025.

Mme Awani a déclaré : « Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des avancées réalisées en vue d'accueillir l'IATF2025, la plus grande plateforme de commerce et d'investissement du continent. Je tiens à féliciter le gouvernement algérien d'avoir accepté de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'IATF2025 soit un succès retentissant. L'IATF2025 est indispensable au développement du commerce intra-africain. Je voudrais donc encourager les entreprises locales, en particulier les PME, à profiter de la foire pour présenter leurs produits et services aux visiteurs et acheteurs qui y assisteront, afin d’élargir leurs marchés ».

Les activités prévues pendant la semaine de l'IATF2025 comprennent notamment une exposition commerciale des pays et des entreprises, le programme Creative Africa Nexus (CANEX) qui prévoit une exposition et un sommet consacrés à la mode, à la musique, au cinéma, aux arts et à l'artisanat, aux sports, à la littérature, à la gastronomie et aux arts culinaires. Il est également prévu un forum sur le commerce et l'investissement de quatre jours auquel participeront des intervenants africains et internationaux de premier plan. De même le salon Africa Automotive Show sera organisé pour les constructeurs automobiles, les assembleurs, les fabricants d'équipements d'origine et les fournisseurs de pièces détachées.

Des journées spéciales seront également tenues et dédiées aux pays ainsi qu’aux entités publiques et privées pour présenter les opportunités de commerce et d’investissement et les attractions touristiques et culturelles. Il est, en outre, prévu d’organiser la Journée mondiale de l’Afrique pour souligner les liens commerciaux et culturels entre l’Afrique et sa diaspora, avec un Sommet de la diaspora, un marché et une exposition, une vitrine culturelle et gastronomique.

Il est enfin prévu de mettre en place une plateforme interentreprises (B2B) et intergouvernementale (B2G) pour les rencontres et les échanges commerciaux, le programme « Youth Start-Up » de l'UA, qui présente des idées et des prototypes innovants, l'Africa Research and Innovation Hub @ IATF », qui cible les étudiants, les académies et les chercheurs nationaux pour exposer leurs innovations et leurs projets de recherche et le Réseau des gouvernements sous-souverains d’Afrique (AfSNET), qui vise à promouvoir le commerce, les investissements et les échanges éducatifs et culturels à l'échelon local. La plateforme virtuelle de l’IATF est déjà en service, connectant exposants et visiteurs tout au long de l’année.

Organisée par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la Foire commerciale intra-africaine vise à fournir une plate-forme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir le développement du commerce et de l'investissement intra-africains, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

La Foire commerciale intra-africaine réunit les acteurs continentaux et internationaux afin qu'ils présentent et exposent leurs biens et services, tout en explorant les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. L’IATF offre en outre une plateforme pour partager des informations sur le commerce, les investissements et le marché avec les parties prenantes. Elle permet aux participants d’examiner et d’identifier des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés le commerce et l’investissement intra-africain. Outre les participants africains, la foire commerciale est ouverte aux entreprises et aux investisseurs de pays non africains qui souhaitent faire des affaires en Afrique et soutenir sa transformation grâce à l'industrialisation et au développement des exportations (Source : Afreximbank).

