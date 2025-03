Transgabonais : La Setrag Signe la Convention N°4 avec le gouvernement

14 Mars 2025

LIBREVILLE, 13 mars (Infosplusgabon) - La salle polyvalente de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a récemment abrité une cérémonie de signature de la Convention numéro N° 4 qui lie l’Etat gabonais à la Setrag, le concessionnaire du chemin de fer Transgabonais.

L’acte a été paraphé le 7 mars 2025 par le ministre des Transports, Jonathan Ignoumba et par le directeur général de la Setrag, Christian Magni.

Bien que s’inscrivant dans la continuité de celles qui l’ont précédée, la quatrième convention demeure une avancée dans les relations entre l’Etat gabonais et la Setrag.

Elle contient des objectifs permettant la poursuite des opérations de remise à niveau et de la fluidité de la voie ferrée, la réfection de 8 ouvrages d’arts en état critique, l’augmentation de volume du fret marchandise et voyageur, l’achat et la mise en service de 2 rames de voyageurs, des draisines pour augmenter le taux des voyageurs, la construction ou la réfection des bâtiments, tout cela pour répondre à une demande économique et sociale en hausse constante.

Poursuivre le programme de modernisation

Pour la Setrag, la signature de cette convention confirme son statut de Concession de l’Etat gabonais et clarifie la répartition des tâches entre les parties impliquées dans la poursuite du programme de modernisation et de sécurisation de la voie, le PMS.

Les investissements de la Setrag portent sur l’achat des rails, des traverses, et des ballasts, l’acquisition du matériel technique etc. Le réajustement des tarifs dans le but de permettre à la Setrag de disposer d’une trésorerie conséquente à ses investissements a été clairement précisé.

Enfin, la signature de cette convention entre le gouvernement représentant l’Etat gabonais et la Setrag, filiale du groupe Eramet, qui intervient après l’entrée en vigueur de la loi N° 032 ouvre la voie aux opérateurs économiques désireuses d’entrer dans le Capital de la Setrag, d’en faire partie, sans léser les intérêts de la Setrag qui est confrontée à des investissements élevés.

