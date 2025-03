AFRIQUE DU SUD : APO Group renforce sa présence avec la promotion du Sénégalais Papa Chimère Diop au poste de directeur de la croissance stratégique et de l’expansion du marché

12 Mars 2025

LIBREVILLE, 12 mars (Infosplusgabon) - APO Group, le chef de file panafricain des relations publiques, relations avec les médias et du conseil en communication, a le plaisir d’annoncer la promotion de Papa Chimère Diop au poste de directeur de la croissance stratégique et de l’expansion du marché à l’échelle du groupe. Avec prise d’effet au 1er mars 2025, cette nomination témoigne de l’engagement d’APO Group à renforcer son leadership commercial et son expansion à travers l’Afrique.

Chimère, qui a précédemment occupé le poste de directeur principal des ventes puis de directeur principal de la croissance, a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des stratégies de développement commercial d’APO Group. Sa promotion à ce poste reflète l’engagement de l’entreprise à soutenir ses meilleurs talents tout en renforçant son leadership dans l’industrie africaine des communications.

Bas Wijne, CEO d’APO Group, déclare : « En tant que moteur essentiel du succès commercial d’APO Group, Chimère a toujours su saisir des opportunités à fort impact et a noué de solides relations avec nos clients à travers le continent. Sa promotion est une progression naturelle dans notre stratégie d'approfondissement des partenariats, d'amélioration de la connaissance du marché et d'accélération de la croissance durable dans les régions clés. Son leadership sera essentiel à mesure que nous continuerons de renforcer notre présence en Afrique ».

Chimère sera chargé de l'identification d'opportunités stratégiques, du renforcement de l'engagement des clients auprès des décideurs de haut niveau et de la promotion d'une croissance durable des revenus. Il dirigera également des initiatives visant à étendre la présence d’APO Group dans les secteurs, industries et régions à forte croissance, à approfondir les relations avec les cadres supérieurs et instances dirigeantes afin de créer de nouvelles opportunités. Il s’appuiera sur la veille du marché pour renforcer le leadership de l’entreprise en Afrique francophone et lusophone, zones de forte croissance. Finalement, Chimère représentera également APO Group lors d’événements majeurs pour accentuer le leadership éclairé de l’entreprise et la visibilité de la marque dans l’ensemble de l’écosystème de la communication en Afrique.

« C’est pour moi un honneur d’assumer ce nouveau poste important au sein d’APO Group et de pérenniser la dynamique que nous avons créée au fil des ans », déclare Chimère. « Notre équipe est le reflet de l’Afrique elle-même : riche en diversité culturelle et géographique, dotée d’une expertise et d’une compréhension approfondies de l’écosystème médiatique et commercial du continent. Alors que nous restons le partenaire de confiance d’organisations de premier plan dans toute l’Afrique, nous sommes ouverts aux nouvelles perspectives et aux contributions créatives de nouveaux talents qui peuvent stimuler une croissance pertinente et renforcer notre présence sur tous les marchés africains. »

Fort de cette nomination stratégique, APO Group continue de consolider son leadership dans l'industrie africaine des communications. Les clients, partenaires et parties prenantes du secteur sont encouragés à contacter APO Group pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Fondé en 2007, APO Group est le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Réputés pour notre expertise africaine profondément enracinée et notre perspective globale, nous sommes spécialisés dans l'amélioration de la réputation et de la valeur de la marque des organisations privées et publiques à travers l'Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre mission est d'exploiter le pouvoir des médias, en élaborant des stratégies sur mesure qui ont un impact tangible et mesurable en Afrique et au-delà.

Notre engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation dans les stratégies de communication a été récompensé par des prix prestigieux, notamment un PRovoke Media Global SABRE Award et plusieurs PRovoke Media Africa SABRE Awards. Nous avons été nommés Leading Public Relations Firm Africa et Leading Pan-African Communications Consultancy Africa en 2023, et Best Public Relations and Media Consultancy of the Year South Africa en 2024, lors des World Business Outlook Awards. En 2025, Brands Review Magazine nous a reconnus en tant que Leading Communications Consultancy in Africa pour la seconde année consécutive. Le magazine nous a également nommé Best PR Agency et Leading Press Release Distribution Platform in Africa en 2024.

La clientèle estimée d’APO Group, qui comprend des géants mondiaux tels que Canon, Nestlé, Western Union, le PNUD, Network International, African Energy Chamber, Mercy Ships, Marriott, Africa’s Business Heroes et Liquid Intelligent Technologies, reflète notre capacité inégalée à évoluer dans l’écosystème médiatique africain complexe. Avec des équipes sur le terrain dans de nombreux pays africains, nous offrons des perspectives et une portée inégalées à travers le continent. APO Group se consacre à la refonte de la narration sur l’Afrique, à la remise en question des stéréotypes et à la présentation de récits africains inspirants à un public mondial. Notre expertise dans l’élaboration et l’accompagnement de campagnes de relations publiques dans le monde entier nous permet d’amplifier les messages des marques, de renforcer les réputations et d’établir un lien pertinent avec les publics cibles. (Source APO Group).

FIN/INFOSPLUSGABON/PLP/2025

