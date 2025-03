AFRIQUE : L’Ouganda rejoint le FEDA d’Afreximbank en tant que 21e État membre

10 Mars 2025

LIBREVILLE, 10 mars (Infosplusgabon) - La volonté d’élargir le champ d’intervention du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la branche de la Banque Africaine d’Import-Export et (Afreximbank) chargée des investissements à impact sur le développement, à l’ensemble du continent a franchi une étape importante aujourd’hui avec la signature de l’Accord portant création du Fonds par l’Ouganda.

Avec l’adhésion de l’Ouganda, le FEDA étend sa présence à 21 États membres, renforçant ainsi son rôle d’acteur clé dans la construction de l’avenir économique de l’Afrique.

La cérémonie de signature s'est déroulée à Kampala, en présence de l'ambassadeur Phillip Rukikaire, chef du département de la paix et de la sécurité régionales au Ministère ougandais des Affaires étrangères, qui représentait le Secrétaire permanent du Ministère des Affaires étrangères, et de Mme Marlene Ngoyi, Directrice générale du FEDA.

M. Kudakwashe Matereke, Directeur régional d’Afreximbank pour l'Afrique de l'Est, a pris part à cet événement historique.

Lors de la cérémonie, Mme Marlene Ngoyi, Directrice générale du FEDA a déclaré que « la décision de l’Ouganda de rejoindre le FEDA témoigne de la confiance du pays dans la mission du Fonds et de son engagement à accélérer la transformation économique de l’Afrique, le développement des exportations à valeur ajoutée et l’industrialisation. Nous sommes impatients d'approfondir notre coopération avec le gouvernement ougandais et le secteur privé afin de mobiliser des capitaux et d'investir dans les secteurs manufacturiers ainsi que dans les secteurs liés à l'exportation, et de libérer l'immense potentiel de la région pour le développement durable », a-t-elle ajouté.

L’Ambassadeur Philip Rukikaire a souligné l’importance de l’adhésion de l’Ouganda au FEDA, en ces termes : « Cette journée marque une étape importante dans les initiatives de l'Ouganda en matière de développement économique. En rejoignant le FEDA, nous réaffirmons notre attachement à une Afrique prospère, portée par l’industrialisation et le commerce intra-africain. L’Afrique a besoin de plus de commerce que d’aide, et ce partenariat fournira les investissements indispensables pour propulser nos secteurs manufacturier et d’exportation vers l’avant ».

L’adhésion de l’Ouganda s’inscrit dans une vague d’adhésions récentes au FEDA, renforçant la capacité du Fonds à fournir des capitaux à long terme aux économies africaines. Au cours des quatre dernières années, Afreximbank a approuvé plus de 813 millions de dollars US de financement pour les secteurs public et privé de l'Ouganda, avec une réserve de financement de plus d'un milliard de dollars US en attente d'approbation.

Le FEDA a été créé en tant que plateforme d'investissement à impact sur le développement d'Afreximbank, avec pour mandat de mettre en œuvre des investissements en actions à travers l'Afrique. Son objectif principal est de fournir des fonds propres et des quasi-fonds propres à des entreprises évoluant dans le commerce intra-africain et le développement des exportations/la fabrication en Afrique, en mettant l'accent sur l'industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée.

Le Fonds de développement des exportations en Afrique (« FEDA ») est la filiale d’investissement à impact d’Afreximbank, créée pour fournir des capitaux propres, des quasi-fonds propres et des capitaux d’emprunt afin de financer le déficit de financement de plusieurs milliards de dollars (en particulier en capitaux propres) nécessaire pour transformer le secteur du commerce en Afrique.

Le FEDA poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle le long de la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de la fabrication, qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, l’industrie manufacturière, le transport et la logistique, l'agro-industrie, ainsi que les infrastructures auxiliaires d'appui au commerce, telles que les parcs industriels.

