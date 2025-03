RDC : Le forum sur l'énergie et l'investissement au Congo sera doté d'une salle des marchés, organisée par Premier Invest

10 Mars 2025

LIBREVILLE, 10 mars (Infosplusgabon) - Premier Invest - un conglomérat mondial d'investissement - accueillera une salle de marché lors du premier Congo Energy & Investment Forum (CEIF), qui se tiendra du 24 au 26 mars à Brazzaville.

La Deal Room est une plateforme permettant aux promoteurs de projets, aux développeurs et aux promoteurs de présenter aux investisseurs et aux prêteurs potentiels six importantes transactions pétrolières et gazières en amont en Afrique. Rene Awambeng, fondateur et associé gérant de Premier Invest, lancera l'ordre du jour et chaque présentation sera suivie d'une session de réseautage, permettant aux délégués de s'engager dans des discussions individuelles et d'explorer des partenariats potentiels.

Dans le but de mettre en évidence les opportunités dans le secteur pétrolier et gazier en amont en Afrique, la session facilitera le partage des connaissances et des informations sur le marché au sein de l'industrie énergétique du continent tout en promouvant la collaboration et les partenariats. Les principaux acteurs de l'industrie présenteront des études de cas de projets potentiels en Afrique, tandis que les décideurs politiques et les fonctionnaires présenteront les cadres réglementaires qui favorisent l'augmentation des investissements.

Des conseillers juridiques et financiers présenteront des options et des stratégies de financement pour des projets énergétiques au Congo et dans toute l'Afrique, offrant aux délégués des informations de grande qualité sur les tendances du marché, les développements fiscaux et les risques d'investissement. En outre, la session présentera une série de projets réussis et de bonnes pratiques en matière de transactions pétrolières et gazières en amont sur l'ensemble du continent.

La session "Deal Room" du CEIF 2025 est une occasion unique de mettre en relation les investisseurs, les promoteurs et les décideurs politiques, afin de susciter des discussions et des partenariats significatifs dans le secteur énergétique africain. En présentant des projets pétroliers et gaziers clés en amont, l'objectif est de favoriser la collaboration, de partager les connaissances et de mettre en évidence l'immense potentiel d'investissement dans toute l'Afrique. Cette session souligne notre engagement à accélérer le développement de l'infrastructure énergétique et à créer des relations durables et significatives dans le secteur", déclare Sandra Jeque, directrice des événements et des projets chez Energy Capital & Power.

En mettant l'accent sur la conclusion d'accords, le CEIF 2025 cherche à connecter les capitaux aux projets, à stimuler la collaboration et à catalyser une nouvelle ère d'expansion de l'industrie en Afrique. En outre, la session devrait tirer parti du lancement prochain du cycle 2025 d'octroi de licences pétrolières et gazières au Congo, du lancement du plan directeur gazier et du nouveau code gazier du pays, ainsi que d'une stratégie visant à doubler la production de pétrole pour atteindre 500 000 barils par jour d'ici à 2027.

Le premier Congo Energy & Investment Forum, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, sous le patronage du président Denis Sassou Nguesso et avec le soutien du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des pétroles du Congo, réunira des investisseurs internationaux et des parties prenantes pour explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours à travers le pays. ( Souce : Energy Capital & Power).

