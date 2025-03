CONGO : Le Congo et la Banque africaine de développement saluent le renforcement de leur partenariat stratégique pour un développement inclusif et durable

05 Mars 2025

LIBREVILLE, 5 mars (Infosplusgabon) - La mission de dialogue du Groupe de la Banque africaine de développement, effectuée du 24 au 28 février 2025 en République du Congo, a marqué une avancée significative dans le partenariat stratégique entre l’institution et le pays d’Afrique centrale.

La mission, conduite par Solomane Koné, directeur général par intérim pour l’Afrique centrale, a permis de consolider les bases d’une coopération renforcée pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales de développement.

À cette occasion, deux accords de dons ont été signés pour un montant total de 1,5 million de dollars américains afin de répondre aux défis énergétiques du Congo : le premier financement de 585 000 dollars, fourni par le Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, permettra de réaliser des études de faisabilité pour l’aménagement hydroélectrique sur le fleuve Congo ; le second financement de 995 000 dollars, provenant du Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique_(KOAFEC), renforcera la ligne d’interconnexion électrique entre Pointe-Noire et Brazzaville.

« Les projets financés par ces accords contribueront à nous ouvrir à des pools énergétiques avec nos pays voisins comme la République démocratique du Congo. La Banque africaine de développement jouera à nouveau un rôle essentiel puisqu’elle est partie prenante de nombreuses initiatives, avec notamment la nouvelle Mission 300 que notre pays accueille favorablement », a déclaré le ministre congolais de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, qui est également gouverneur du Groupe de la Banque pour son pays.

« Ces appuis financiers illustrent la volonté de la Banque d’accompagner le Congo dans la modernisation de son infrastructure énergétique, essentielle pour la diversification de son économie », a souligné M. Koné.

Dans le secteur du numérique, la visite du Data Center, actuellement en construction dans le cadre du projet de la Dorsale à fibre optique d’Afrique centrale du côté du Congo (« Central African Backbone », CAB), a mis en lumière les avancées technologiques du pays. Ce centre stratégique contribuera à l’amélioration de la connectivité nationale et régionale, tout en favorisant l’émergence d’une souveraineté et d’une économie numérique inclusive.

Des échanges stratégiques pour une coopération renforcée

La mission du Groupe de la Banque a également été ponctuée par des audiences de haut niveau, notamment avec le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, ainsi que le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, et d’autres membres du gouvernement congolais. Ces échanges ont permis de réitérer l'engagement de la Banque à soutenir les réformes structurelles et la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 du Congo.

La mission du Groupe de la Banque a encouragé le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre satisfaisante des réformes majeures, notamment en matière de gestion de la dette, afin de permettre à la Banque de financer sur le guichet de la Banque, dès 2025, des projets structurants déjà préparés ou en cours de préparation, notamment dans le secteur de l’énergie.

« Vous pouvez être rassurés sur le fait que nous allons tenir nos engagements, et nous continuerons de compter sur le précieux soutien de la Banque », a assuré le Premier ministre congolais.

La mission a été reçue notamment par les ministres de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, de l’Enseignement technique et professionnel ; des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, et de l’Énergie et de l’Hydraulique. Les échanges avec les échanges ont permis de consolider le dialogue stratégique sur des questions clés, de passer en revue l’état d’avancement des projets en cours - certains en cours d’achèvement avec des résultats tangibles -, de faire le suivi des engagements et d’évoquer les perspectives du partenariat entre le Groupe de la Banque africaine de développement et la République du Congo.

Une rencontre avec le Système des Nations unies a également permis d’explorer des synergies avec la Banque pour maximiser l'impact des interventions, notamment dans l’énergie. La séance de travail avec le Pool énergétique d’Afrique centrale a souligné l’importance de l’intégration régionale dans ce secteur pour répondre aux défis d’accès et de sécurité énergétique du pays.

Perspectives d’une coopération fructueuse

La mission du Groupe de la Banque au Congo a permis également d’ouvrir des perspectives pour la mobilisation de nouveaux financements en faveur des secteurs stratégiques, notamment l’énergie, les infrastructures numériques et les routes.

La Banque prépare une assistance technique pour appuyer le Congo dans le « rebasage » de son produit intérieur brut afin de prendre en compte son capital naturel, offrant ainsi une réelle opportunité de mobiliser des financements climatiques.

Par ailleurs, le Congo a manifesté son intérêt de faire partie de la deuxième cohorte des pays engagés dans les Compacts énergétiques dans le cadre de la Mission 300, initiative sans précédent de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Enfin, la mission a évoqué l’organisation, par le Congo, des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque. Le Premier ministre congolais s’est montré très rassurant quant à l’état de préparation de son pays, tout en promettant une organisation réussie.

« Les relations entre la Banque africaine de développement et la République du Congo sont excellentes. La Banque a toujours été à nos côtés, à travers ses divers appuis, tant sur le plan des opérations qu’en matière de conseil stratégique. Elle utilise son influence pour soutenir les initiatives en faveur du Congo et pour cela, je tiens sincèrement à la remercier », a conclu Anatole Collinet Makosso.

La coopération entre la Banque africaine de développement et la République du Congo repose sur le Document de stratégie pays (DSP) 2023-2028, qui s’articule autour de deux axes prioritaires : le développement d'infrastructures durables pour renforcer les chaînes de valeur à forte potentialité́ de croissance, et l'amélioration du capital humain et de la gouvernance économique en appui à l’inclusion sociale. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

