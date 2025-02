ARABIE SAOUDITE : Le programme autoroutier et de routier soutenu par la SIACE au Sénégal remporte deux prix Islamic Finance News (IFN) 2024

27 Février 2025

LIBREVILLE, 27 février (Infosplusgabon) - La Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), un assureur multilatéral conforme à la charia et membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a annoncé le 25 février qu’un projet autoroutier au Sénégal, soutenu par la SIACE, a remporté deux prestigieux prix lors des Islamic Finance News (IFN) Awards 2024 :

IFN Sovereign & Multilateral Deal of the Year 2024 – Financement EUR Tawarruq de la Republique du Sénégal

IFN Africa Deal of the Year 2024 – Financement EUR Tawarruq de la République du Sénégal

Ces distinctions soulignent le rôle crucial de la SIACE en tant que garant de la tranche de financement islamique dans le cadre de la facilité Murabaha historique de 259 millions d’euros accordée par la Société Générale. Cette facilité de financement, couverte par la police d’assurance de non-respect d’une obligation financière souveraine (NHSFO) de la SIACE, soutient des projets d’infrastructures routières majeures au Sénégal, notamment l’autoroute Dakar-Tivaouane et l’extension de la route Cyrnos-Seven Up.

Cet accord de couverture Takaful témoigne de l’engagement de la SIACE à promouvoir des projets d’infrastructures à fort impact, favorisant la croissance économique, la connectivité régionale et le développement durable. En réduisant considérablement les temps de trajet, en réduisant les émissions de carbone et en rationalisant la circulation des marchandises, ces projets routiers amélioreront l’infrastructure de transport du Sénégal et la qualité de vie des communautés locales. Par ailleurs, ils généreront d’importantes opportunités d’emploi pendant la construction et à long terme.

Commentant cette reconnaissance, le Dr Khalid Khalafalla, Directeur Général de la SIACE, a déclaré : « Nous sommes honorés que notre projet d’infrastructure au Sénégal ait reçu ces deux prestigieux prix IFN. Cette reconnaissance réaffirme l’engagement de la SIACE à fournir des solutions d’atténuation des risques conformes à la charia, qui favorisent la transformation économique et la résilience dans nos États membres. Elle met également en lumière l’importance des partenariats stratégiques pour soutenir le développement durable et améliorer les conditions de vie des populations. »

Dans le cadre de sa mission, la SIACE continue d’agir comme catalyseur du progrès socio-économique au sein des pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). En s’appuyant sur des outils innovants d’assurance et d’amélioration du crédit, la SIACE reste déterminée à soutenir les États membres dans leur parcours vers la prospérité et le bien-être de leurs citoyens.

La SIACE a commencé ses opérations en 1994 pour renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et promouvoir le commerce et les investissements intra-OCI en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières. La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde. Elle a ouvert la voie en fournissant une suite complète de solutions aux entreprises et aux parties dans ses 50 États membres, y compris la couverture d'assurance-crédit documentaire, la couverture d'assurance-crédit, la police principale de la banque, le non-respect des obligations financières souveraines et les produits d'assurance des investissements. La SIACE a maintenu, pour la 17 e année consécutive, une cote de crédit de solidité financière d'assurance « Aa3 » de Moody's, classant la Société parmi les meilleures de l'industrie de l'assurance-crédit et des risques politiques (CPRI). La SIACE a également franchi une étape importante en obtenant une notation de crédit d'émetteur à long terme et de solidité financière AA- de Standard & Poor's (S&P), avec une perspective stable et la plus élevée de son groupe de référence au monde. La résilience de la SIACE est étayée par ses politiques solides de souscription, de réassurance et de gestion des risques. Cumulativement, la SIACE a assuré plus de 121 milliards de dollars de Commerce et d'Investissement. Les activités de la SIACE couvrent plusieurs secteurs, tels que l'énergie, l'industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l'agriculture. (SOURCE : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).

