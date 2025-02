CONGO: Atelier technique Congo Energy & Investment Forum (CEIF) 2025 pour soutenir les objectifs ambitieux du Congo en matière de Gaz Naturel liquéfié (GNL)

27 Février 2025

LIBREVILLE, 26 février (Infosplusgabon) - L'atelier technique "Monetizing Central Africa's Natural Gas Potential", organisé dans le cadre du Congo Energy & Investment Forum en mars, explorera des solutions pour faire progresser la stratégie du Congo en matière de gaz naturel.

La République du Congo devrait exporter environ 4,5 milliards de m3 de GNL en 2025 dans le cadre de la deuxième phase de son projet Congo LNG. Développée par la major énergétique Eni, la première phase du projet a commencé ses opérations fin 2023 après l'installation de la première usine flottante de GNL (FLNG) du pays sur le permis offshore Marine XII. Une étape importante dans le voyage du gaz naturel du Congo a été franchie en février 2024, lorsque la première cargaison de GNL du pays a quitté Pointe-Noire à destination de l'Italie.

Compte tenu de l'immense potentiel du Congo à devenir un centre gazier majeur en Afrique centrale, un atelier technique organisé dans le cadre du premier Congo Energy & Investment Forum (CEIF) - qui se tiendra à Brazzaville du 24 au 26 mars - explorera les technologies de pointe et les solutions pratiques pour débloquer et monétiser les ressources gazières dans la région. L'atelier portera sur la conception, la planification et le déploiement de solutions de transport maritime avancées, notamment les méthaniers, ainsi que sur le développement d'infrastructures gazières flottantes, telles que les unités flottantes de stockage et de regazéification et les installations FLNG.

Le premier Congo Energy & Investment Forum, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, sous le patronage du président Denis Sassou Nguesso et avec le soutien du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des pétroles du Congo, réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux afin d'explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours à travers le pays.

Le Congo détient des réserves de gaz prouvées estimées à 10 000 milliards de pieds cubes, principalement dans des champs offshore tels que Litchendjili, Néné, Minsala et Nkala, situés dans la licence Marine XII exploitée par la filiale congolaise d'Eni. Avec des réserves récupérables substantielles dans des champs tels que Marine XII, Nkossa et Banga Kayo, le secteur du gaz naturel du Congo présente une opportunité d'investissement attrayante. Les développements en cours - y compris les stratégies de FLNG et de réinjection de gaz dans les champs de Nkossa et de M'Boundi - garantissent un approvisionnement stable en gaz naturel pour la production nationale d'électricité et les exportations futures.

La région de l'Afrique centrale, qui abrite certains des marchés pétroliers et gaziers les plus prometteurs d'Afrique, est bien placée pour tirer parti de ses vastes ressources afin d'approvisionner le continent en énergie fiable et durable. Les principaux producteurs tels que le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun sont depuis longtemps d'importants exportateurs de pétrole, mais des investissements substantiels dans l'infrastructure du gaz naturel sont encore nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la région en matière d'hydrocarbures. C'est pourquoi l'atelier technique "Monétiser le potentiel du gaz naturel de l'Afrique centrale" organisé dans le cadre de CEIF 2025 - qui aura lieu le 26 mars, deuxième jour de la conférence - mettra en lumière les meilleures pratiques, abordera les défis logistiques et présentera des études de cas réussies, ouvrant ainsi la voie à une intégration régionale et à une croissance économique accrues.



"CEIF 2025 est une plateforme essentielle pour explorer des solutions innovantes et des technologies de pointe qui aideront à libérer les vastes ressources gazières de l'Afrique centrale. En réunissant des experts internationaux et des acteurs locaux, l'événement vise à relever des défis cruciaux pour assurer le développement durable du secteur énergétique de la région", déclare Sandra Jeque, directrice des événements et des projets chez Energy Capital & Power. (SOURCE : Energy Capital & Power)

