SENEGAL : Yango Sénégal accompagne les acteurs de la restauration via l'économie numérique

25 Février 2025

SENEGAL-Economie Numérique-Alimentation

LIBREVILLE, 25 février (Infosplusgabon) - D'ans un communiqué de presse, le Groupe Yango Sénégal, filiale de l'entreprise technologique mondiale Yango Group, annonce le lancement de son service de livraison de repas sur le marché.

Il est d'ores et déjà disponible au sein de Yango SuperApp, une application tout-en-un, offrant des services du quotidien.

Désormais, les utilisateurs de Yango au Sénégal disposent d'une marketplace intégrant des restaurants, et bientôt des commerces alimentaires, prêts à livrer leurs plats préférés à l'adresse de leur choix.

Le lancement du service Yango Food Delivery s'inscrit dans la dynamique de croissance des secteurs du numérique et de la restauration au Sénégal. Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le secteur de la restauration connaît une expansion soutenue, portée par l'urbanisation et l'évolution des habitudes de consommation. Grâce à Yango Food Delivery, les établissements partenaires pourront augmenter leur volume de commandes tout en réduisant leurs coûts opérationnels grâce à une infrastructure numérique optimisée.

Au-delà de l'innovation technologique, Yango Sénégal se positionne comme un acteur clé dans la création d'opportunités économiques. Le service offre une vitrine numérique pour atteindre une clientèle SuperApp élargie, particulièrement vitale pour les PME et les entrepreneurs locaux dans le domaine de la restauration. Pour soutenir les entreprises locales, Yango Sénégal renonce aux frais de commission pour les restaurants. De plus, il contribue à la croissance du commerce électronique, s'alignant sur la transformation numérique du pays, où la pénétration d'Internet dépasse désormais 89% en zones urbaines.

« Notre ambition est de soutenir l'écosystème économique sénégalais en créant des opportunités commerciales pour les restaurants partenaires, en élargissant les cibles tout en les accompagnant à travers des solutions sur des questions soient marketing, soit opérationnelles. Yango Food Delivery vise à moderniser le secteur tout en générant un impact économique et social positif en fournissant un service rapide et fiable aux clients », explique Aicha Niang, Country Manager de Yango au Sénégal.

Déjà opérationnel avec plusieurs restaurants partenaires tels que -- Mammamia, Wonderfood, Pizza Time, Eguettes, et bien d'autres -- Yango Food Delivery ambitionne de devenir un acteur incontournable de la livraison de repas au Sénégal. Disponible sur les plateformes Android et iOS, l'application ouvre de nouvelles opportunités pour les acteurs du secteur et soutient pleinement l'accélération numérique du Sénégal.

L'intégration de Food Delivery au sein de Yango SuperApp complète un portefeuille de services déjà bien établi au Sénégal. Il comprend le service de VTC lancé en décembre 2021 qui met en relation les utilisateurs avec les prestataires de transport locaux et permet aux chauffeurs de trouver des clients. La livraison de colis a été lancée en 2022 et depuis, les clients bénéficient de tarifs de livraison express en moto et en voiture, tandis que le service de navigation gratuit fournit des mises à jour du trafic en temps réel pour optimiser les itinéraires. Cette diversification reflète l'engagement de Yango à fournir des solutions numériques complètes adaptées aux besoins croissants des utilisateurs et des entreprises locales.

Yango Group est une entreprise technologique qui transforme les innovations mondiales en services quotidiens adaptés aux communautés locales. Avec un engagement inébranlable envers l'innovation, nous adaptons et améliorons les technologies de pointe mondiales, en les intégrant harmonieusement dans la vie quotidienne à travers diverses régions.

Notre mission est de créer des ponts entre les avancées mondiales révolutionnaires et les communautés locales, en favorisant les connexions et en enrichissant les expériences quotidiennes. Yango Group propose une variété de services, notamment le transport à la demande, la livraison de repas et de colis du dernier kilomètre, des plateformes de divertissement, des solutions B2B et plus encore, opérant dans plus de 30 pays à travers l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. (Source Yango Group).

FIN/INFOSPLUSGABON/SET/2025

© Copyright Infosplusgabon