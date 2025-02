KENYA : Marriott International étend son portefeuille de camps de safaris de luxe au Kenya avec les marques The Ritz-Carlton et JW Marriott

25 Février 2025

LIBREVILLE, 25 février (Infosplusgabon) - Marriott International, Inc. a dévoilé son projet d'ouverture de deux camps de safari de luxe au Kenya, The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp et JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp avec Lazizi Mara Limited et Lazizi Solio Limited du groupe Lazizi Group of Companies.

Soulignant l'engagement du groupe à élargir son portefeuille de luxe de classe mondiale et ses expériences de voyage uniques, ces deux propriétés ambitionnent de redéfinir les standards de l’hôtellerie de luxe haut de gamme dans certaines des destinations de safari les plus époustouflantes d'Afrique.

« Porté par le succès remarquable de son offre de safaris de luxe en Afrique et tirant parti de l’intérêt soutenu pour les hébergements de plein air et les expériences hôtelières non traditionnelles, la signature de ces accords avec Lazizi Group of Companies marque une nouvelle étape importante dans la croissance de Marriott International », a déclaré Jerome Briet, Chief Development Officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International. « The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp et JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp proposeront des expériences uniques : observation de la faune sauvage, design raffiné et service attentionné, pour des moments inoubliables. »

Shivan Patel, Director of Lazizi Group of Companies déclare: “Le Kenya incarne l'expérience safari par excellence. Ces projets ambitionnent de redessiner les contours du safari de luxe au Kenya, tout en contribuant à la conservation et au développement des communautés locales. Notre partenariat durable avec Marriott International témoigne de la détermination commune à offrir des expériences client exceptionnelles, célébrant le patrimoine naturel et culturel de cette region. »

The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp, dont l'ouverture est prévue en août 2025, introduira l'excellence du service et l'élégance du design propres à la marque dans la région d'Afrique subsaharienne. La propriété sera située au cœur de la réserve nationale de Masai Mara, renommée pour sa faune sauvage, ses paysages époustouflants et le spectacle incomparable de la Grande Migration, au cours duquel des millions de gnous, de zèbres et de gazelles migrent chaque année du Serengeti vers le Masai Mara. Niché au cœur de la végétation sur une île isolée bordée par la rivière Sand, ce sanctuaire dévoilera des panoramas exceptionnels sur les berges et la forêt environnante, offrant aux hôtes une expérience inoubliable au plus près de la Grande Migration.

The Ritz-Carlton, Masai Mara Camp proposera 20 suites luxueuses sous tentes, dont une suite présidentielle de quatre chambres, chacune dotée d'un espace de vie indépendant, d'un salon en contrebas, d'une piscine à débordement et de douches intérieures et extérieures. Les clients pourront profiter de diverses expériences gastronomiques : un restaurant de cuisine internationale doté d'une cave à vin d'exception, un restaurant en terrasse où il sera aussi possible d’observer les étoiles, et un boma authentique (NB : lieu traditionnel africain, souvent en plein air et autour d’un feu de camp où les convives se réunissent pour déguster des plats locaux, écouter des contes et des chants folkloriques dans une ambiance conviviale) . Les installations de loisirs supplémentaires comprendront un spa et centre de bien-être, une salle de sport en plein air, une piscine, un espace de découverte immersif pour comprendre la faune et la flore locales, une salle d’orientation avec des cartes détaillées de la région et un studio de photographie.

« Ces projets sont destinés à révolutionner l'expérience des safaris de luxe, établissant une nouvelle référence pour les voyageurs les plus exigeants » ajoute Sandeep Walia, Chief Operating Officer, Middle East & Luxury, Europe, Middle East & Africa. « Le développement de notre offre de safaris de luxe et l'arrivée de The Ritz-Carlton sur ce marché marquent une étape clé pour la marque. Ce projet allie à la perfection le prestige de The Ritz-Carlton et la beauté brute du Masai Mara, créant une escapade inoubliable et une offre novatrice, unique en son genre, qui influencera l'avenir des voyages de safari de luxe ».



Attendu pour le début de l'année 2026, le JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp promet une évasion ressourçante pour le corps, l'esprit et l'âme. Niché au cœur de la réserve de Solio, il offrira le service d'exception et le design raffiné propres à la marque. Au cœur d'un écrin de nature sauvage, entre les majestueuses pentes du mont Kenya et les cimes des monts Aberdare, ce sanctuaire offre une immersion totale dans un territoire préservé de 18 000 hectares, bordé par la réserve de conservation privée de Solio Ranch (7 700 hectares). Célèbre pour son programme d'élevage de rhinocéros, la réserve garantit des rencontres privilégiées avec des rhinocéros blancs et noirs, espèces menacées, ainsi qu'avec d'autres animaux emblématiques de la région, tels que les léopards, les guépards et le gibier de plaine.

Le camp devrait comporter 20 tentes luxueuses, dont deux suites de deux chambres, chacune avec une piscine privée. Les espaces de bien-être, dont le jardin JW Garden, véritable signature de la marque, invitent à la détente et à la pleine conscience. Quatre options de restauration, incluant un restaurant traditionnel et une terrasse panoramique sur le toit, seront à la disposition des clients. De plus, la propriété offrira un Spa by JW, une piscine, un centre de fitness, une maison de conservation, une écurie, une boutique de vente au détail et un observatoire pour l'observation des animaux. Une large gamme d'expériences sera proposée, notamment des safaris guidés à cheval, des safaris nocturnes, des promenades guidées dans la nature, du quad à travers les plaines de Solio et des visites dans un orphelinat privé de rhinocéros.

Engagement envers la conservation et la communauté locale

Ces projets sont guidés par un profond respect pour la conservation de l'environnement et le bien-être des communautés. Les deux établissements seront construits selon des principes de durabilité, avec des matériaux écologiques et une infrastructure à faible consommation d'énergie, afin de réduire leur empreinte écologique et de préserver la faune. Par ailleurs, ils soutiendront activement les communautés locales en créant des emplois, en proposant des formations et en participant à des initiatives de protection de la faune, assurant ainsi un partage équitable des retombées du tourisme.

The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp et JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp marqueront l'arrivée des deuxième et troisième camps de safari de luxe de Marriott au Kenya, après l'ouverture réussie du JW Marriott Masai Mara Lodge en 2023. Le portefeuille de Marriott International au Kenya comprenait sept propriétés et plus de 1 100 chambres.

Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) est basé à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis, et comprend un portefeuille de près de 9 100 propriétés réparties sur plus de 30 marques leaders dans 142 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et octroie des licences pour des complexes de vacances en multipropriété dans le monde entier.

