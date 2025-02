GABON : L'Aéroport de Port-Gentil rebaptisé Aéroport International Joseph RENDJAMBE ISSANI

21 Février 2025

Gabon-Transport/ Divers-Changement de dénomination de l'aéroport de Port-Gentil

LIBREVILLE, 21 février (Infosplusgabon) - L'Aéroport International de Port-Gentil, initialement Aéroport Ali Bongo Ondimba, a été rebaptisé Aéroport International Joseph RENDJAMBE ISSANI, à la suite d'un projet de décret signé lors du Conseil des ministres du 20 février 2025.

Cette nouvelle dénomination est destinée à honorer un fils de la région de l'Ogooué Maritime.

Ce projet de décret portant changement de dénomination à l’aéroport de Port-Gentil vise à honorer la mémoire de Joseph RENDJAMBE ISSANI , homme politique engagé de son vivant pour le progrès social et la contribution à l’édification de la nation gabonaise.

L’aéroport international de Port-Gentil avait été rouvert à la circulation aérienne internationale et domestique le 20 novembre 2016 après son inauguration le 17 juin 2016 par l'ancien chef de l’État Ali Bongo Ondimba, peu avant le lancement de la Coupe d’Afrique des nations.

Selon des sources recoupées, les travaux de renovation de l'aéroport de Port-Gentil avaient coûté 73 milliards de FCFA, entièrement financés par les revenus du pétrole grâce à un partenariat avec Total Gabon qui a assuré la maitrise d'ouvrage pour le compte du gouvernement gabonais (construction d’une nouvelle aérogare passagers, construction d’un pavillon présidentiel, extension et réhabilitation des circulations et aires avions, mise en œuvre des infrastructures sécuritaires, réalisation des voiries et parkings du côté public). Le chantier avait démarré en août 2011.

Joseph Rendjambe Issani, du nom de l'aéroport de Port-Gentil, est né le 31 mai 1939 à Omboué et mort à Libreville le 23 mai 1990, dans des circonstances mystérieuses.

