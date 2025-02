Le CICR facilite une opération essentielle pour permettre aux familles de donner une sépulture à leurs proches

20 Février 2025

LIBREVILLE, 20 février (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a transféré ce matin les corps de quatre personnes qui auraient dû retrouver leurs proches de leur vivant, et non après leur mort.

Notre rôle aujourd’hui a été de mener à bien une mission humanitaire essentielle pour permettre aux familles de faire leur deuil en toute dignité. Elles doivent pouvoir pleurer les êtres chers qu’elles ont perdus et honorer leur mémoire comme il se doit.

Les opérations de ce type devraient se dérouler à l’abri des regards et avec le plus grand respect pour les défunts et leurs proches. Nous avons été on ne peut plus clairs : toutes les libérations, qu’elles impliquent des personnes vivantes ou décédées, doivent s’effectuer dans la dignité et la discrétion.

Le CICR reste déterminé à assumer le rôle qui lui a été confié dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

