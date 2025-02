Bénin : la Banque africaine de développement investit 98,3 millions d’euros pour moderniser et étendre le Port autonome de Cotonou

20 Février 2025

LIBREVILLE, 19 février (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement et le Port autonome de Cotonou ont signé un accord de financement de 98,3 millions d’euros pour moderniser les équipements et étendre les infrastructures du port de la capitale économique du Bénin.

L’accord a été paraphé le 12 février 2025 par le directeur du département des Infrastructures et du Développement urbain de la Banque africaine de développement, Mike Salawou, et le directeur général du Port autonome de Cotonou (PAC), Baart Van Eenoo.

Le financement aidera le PAC à mettre en œuvre son Plan directeur portuaire 2021-2026, un programme d'investissement quinquennal visant à rénover et à remplacer les infrastructures portuaires obsolètes, à accroître sa capacité, tout en améliorant la qualité du service pour attirer un trafic supplémentaire.

Concrètement, la Banque africaine de développement mobilise 55 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 25 millions d’euros issus de Africa Growing Together Fund, un fonds spécial abondé par la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Chine, ainsi que 18,3 millions d’euros apportés par le Fonds climatique Canada-Banque africaine de développement (CACF). Ce fonds, soutenu par le Canada, finance des projets climatiques en favorisant le développement durable et l’inclusion sociale.

En outre, une assistance technique sera fournie par le CACF afin de promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes.

« Le financement de la Banque africaine de développement permet au Port autonome de Cotonou d'initier son plan directeur à travers deux projets clés : la création d'un nouveau terminal de 25 hectares gagné sur la mer, et un nouveau parking tampon intelligent de 14 hectares pour gérer le flux des camions entrant et sortant du port. Le port de Cotonou pourra ainsi transférer ses activités actuelles vers ces nouveaux espaces, ouvrant la voie aux prochaines étapes de son ambitieux plan directeur », a déclaré M. Van Eenoo.

« La signature de cet accord marque une étape importante pour le développement du Port autonome de Cotonou et de l’économie béninoise, avec des retombées positives sur le commerce, la compétitivité, la création d’emplois et l’inclusion sociale », a souligné M. Salawou.

Ce projet représente la première transaction du secteur privé en infrastructure financée par la Banque au Bénin et à utiliser du financement mixte climatique. Il permettra de renforcer la compétitivité du port de Cotonou, poumon économique de ce pays ouest-africain du golfe de Guinée. Il prévoit notamment la construction du terminal vraquier (T5) en l’étendant de 25 hectares supplémentaires pour permettre le stockage des marchandises en vrac et divers. Les travaux incluront le dragage du bassin, l’élargissement du chenal d’accès et l’extension de la digue ouest du terminal.

Le projet vise également à élargir le parking Zongo et à centraliser l'accès des camions grâce à des portes automatisées. La construction d'un parking pour camions sur le site de Zongo avec un système de gestion intégré et numérisé lié aux bases de données du port et au guichet unique (GUCE) permettra de fluidifier le trafic et d’accélérer le traitement des marchandises.

La modernisation du port permettra d’augmenter le volume des marchandises traitées et de réduire le temps d’attente des navires. Sa mise en œuvre engendrera la création d’emploi et la prise en compte des entreprises béninoises durant les phases de construction et d’exploitation. Le projet renforcera également l’intégration régionale en améliorant les échanges commerciaux dans la sous-région.

Le Port autonome de Cotonou figure parmi les principales plateformes de la côte ouest-africaine de l’océan Atlantique. Il sert de point de transit clé pour des pays enclavés comme e le Niger, le Burkina Faso et le Mali. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

