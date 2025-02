Le CICR appelle au respect de la dignité et de la vie privée en prévision de la prochaine libération

20 Février 2025

Moyen Orient-Conflit /Israël et les territoires occupés

LIBREVILLE, 20 février (Infosplusgabon) - Tandis que nous nous préparons pour la prochaine opération de libération, nous appelons une fois de plus à ce que toutes les libérations s’effectuent dans la dignité et la discrétion, y compris quand elles impliquent des personnes décédées.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) continuera à jouer le rôle qui lui a été confié par les parties, un rôle essentiel qui relève de sa mission humanitaire. Nous le disons clairement : tout traitement dégradant lors des opérations de libération est inacceptable.

Nous avons demandé à de multiples reprises, de manière tant publique que confidentielle, à ceux qui ont l’autorité et la responsabilité de gérer ces libérations, ainsi qu’aux acteurs qui exercent une influence sur eux, de faire en sorte que ces opérations se déroulent dans la discrétion, le respect et la dignité. Il faut que ce soit le cas pour toutes les libérations futures.

Note à l’intention des rédactions : par respect pour la dignité des personnes concernées, et afin de préserver leur sécurité, le CICR ne diffusera aucune image des otages et des détenus libérés dans le cadre de ces opérations. Il recommande vivement aux médias de faire de même.

Pour en savoir plus sur l’action menée par le CICR en Israël et dans les territoires occupés, ainsi que sur son rôle dans les opérations de libération, veuillez consulter cette page.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.( Source CICR).

FIN/INFOSPLUSGABON/ZTR/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon