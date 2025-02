SIERRA LEONE : Une morsure de serpent venimeux rend le bras d'un garçon de 11 ans inutilisable

20 Février 2025

LIBREVILLE, 20 février (Infosplusgabon) - D'après un communiqué de presse de Mercy Ships, un garçon de 11 ans originaire de Sierra Leone peut enfin aller à l'école et se servir à nouveau de son bras droit après son opération par l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships.

Sans cette intervention chirurgicale gratuite, la main et le bras droits de Yusif seraient restés invalides car les contractures empêchaient leur mobilité.

Yusif avait cinq ans lorsqu'il a été mordu par un serpent venimeux alors qu'il jouait au football avec ses amis. Le serpent a laissé des marques de crocs sur sa main et une douleur lancinante s'est propagée de sa main à son coude. En quelques minutes, tout le bras de Yusif était couvert de bleus et de cloques. Mariama, la mère de Yusif, a tout tenté pour trouver une aide médicale. Mais il n'y avait pas d'ambulance dans son village rural. À la place, un guérisseur traditionnel a donné à Yusif des herbes à avaler sans résultat.

En 2023, Mariama a appris que le Global Mercy, le navire-hôpital de l’ONG Mercy Ships, allait arriver en Sierra Leone pour offrir des interventions chirurgicales gratuites et vitales aux femmes, aux hommes et aux enfants qui n'ont pas accès aux soins de santé.

Sa longueur de 174 mètres et son tonnage de 37 000 GT, font du Global Mercy le plus grand navire-hôpital civil au monde. Grâce à ses équipements médicaux de pointe (salles d'opération, salles de réveil, soins intensifs, pharmacie et salles pour personnes peu dépendantes), l'équipage médical bénévole a effectué plus de 4 000 interventions chirurgicales à bord depuis septembre 2023. Qu'il s'agisse de l'ablation d'une tumeur potentiellement mortelle ou d'une fente labiale, les résultats ont transformé la vie de chaque patient.

Le 18 octobre 2023, Yusif a subi une opération complexe de trois heures à bord du Global Mercy pour éliminer la contracture de son coude et de son poignet. Une seconde opération de suivi, le 8 novembre, a finalisé le protocole chirurgical.

Mariama était folle de joie lorsqu'elle a vu la transformation de son fils et son sourire.

« Mercy Ships a fait un travail formidable pour notre famille », souligne Mariama. « Nous leur en sommes reconnaissants ainsi qu’à Dieu. Lorsque j'ai vu la main de Yusif redressée, j'étais si heureuse. Nous nous sommes serrés dans les bras avec beaucoup de joie. Puis Yusif a dit : ‘Maman, regarde ma main’ ».

Après ses opérations, Yusif a entamé un long et exigeant processus de rééducation à bord du Global Mercy avec des thérapeutes bénévoles de la main. Pendant trois mois, l'équipe l’a aidé à reprendre le contrôle de son coude, de son poignet et de ses doigts.

« Je me sens bien maintenant », déclare Yusif. « Avant, je ne pouvais rien faire avec ma main, mais maintenant je peux aider ma mère, jouer au football et aller à l'école sans avoir honte. »

Aujourd'hui, avec un bras redressé et fort, Yusif peut envisager avec confiance un avenir prometteur.

« Je veux devenir médecin », déclare Yusif. « Parce que je veux aider les gens comme Mercy Ships m’a aidé. »

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures.

Fondée en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenue dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne de 2 500 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un centre opérationnel pour l'Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

