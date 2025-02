ARABIE SAOUDITE : La SIACE organise le programme de renforcement des capacités de Centre de veille stratégique de l'OCI (OBIC) sur la veille stratégique et le partage d'informations à Jakarta

18 Février 2025

LIBREVILLE, 18 février (Infosplusgabon) - La Société islamique d'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (SIACE), un assureur multilatéral conforme à la charia et membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), est honorée d'annoncer l'organisation de son prochain événement majeur : le Programme de renforcement des capacités destiné aux utilisateurs du Centre de veille stratégique de l'OCI (OBIC). L’événement se déroulera du 18 au 20 février 2025 à Jakarta, en Indonésie.

Cet événement majeur rassemblera des experts et des praticiens de renom dans les domaines de l'information sur le crédit et de la veille stratégique. Ensemble, Ils exploreront l’importance du partage d'informations et de la veille stratégique pour soutenir les décisions commerciales et d'investissement au sein des États membres de l'OCI.

Au cœur de cette rencontre, les participants approfondiront la vision stratégique de l'OBIC et l’impact essentiel du partage d'informations dans le développement du commerce et des investissements. Les sessions techniques seront l’occasion d’explorer les tendances et les perspectives de la transformation numérique et de la veille économique, avec une attention particulière portée à la numérisation des PME et des services des agences de promotion des investissements (API), avec les exemples de certaines plateformes comme le centre de base de données de l'Union AMAN. En outre, les discussions porteront sur l'utilisation des ressources statistiques pour les données sur le crédit, le commerce et l'investissement, ainsi que sur les perspectives d'investissement dans les pays de l'OCI et sur la collecte et l'analyse des données.

Le Dr Khalid Khalafalla, Directeur Général de la SIACE, a commenté : « L'initiative OBIC marque une avancée significative dans le renforcement du paysage de la veille économique dans la région de l'OCI. Elle favorise un partage d’informations et renforce les capacités des États membres, jetant les bases de décisions commerciales et d'investissement plus éclairées. L'événement de Jakarta représente une étape importante dans la réalisation de notre vision de créer un écosystème durable, axé sur les données, qui soutient la croissance et le développement des États membres de l'OCI. »

La SIACE a commencé ses opérations en 1994 pour renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et promouvoir le commerce et les investissements intra-OCI en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières. La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde. Elle a ouvert la voie en fournissant une suite complète de solutions aux entreprises et aux parties dans ses 50 États membres, y compris la couverture d'assurance-crédit documentaire, la couverture d'assurance-crédit, la police principale de la banque, le non-respect des obligations financières souveraines et les produits d'assurance des investissements.

La SIACE a maintenu, pour la 17 e année consécutive, une cote de crédit de solidité financière d'assurance « Aa3 » de Moody's, classant la Société parmi les meilleures de l'industrie de l'assurance-crédit et des risques politiques (CPRI). La SIACE a également franchi une étape importante en obtenant une notation de crédit d'émetteur à long terme et de solidité financière AA- de Standard & Poor's (S&P), avec une perspective stable et la plus élevée de son groupe de référence au monde. La résilience de la SIACE est étayée par ses politiques solides de souscription, de réassurance et de gestion des risques. Cumulativement, la SIACE a assuré plus de 121 milliards de dollars de Commerce et d'Investissement. Les activités de la SIACE couvrent plusieurs secteurs, tels que l'énergie, l'industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l'agriculture. (Source : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)).

