RDC : Une crise humanitaire de trop dans les deux Kivu

18 Février 2025

LIBREVILLE, 18 février (Infosplusgabon) - La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo (Croix-Rouge de la RDC), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) sont profondément préoccupés par la dégradation continue de la crise humanitaire dans l’est de la RDC et la région des Kivu, en particulier à Goma. Des milliers de civils, dont des femmes, des enfants, des blessés et des malades, sont frappés de plein fouet par les effets du conflit.

Le communiqué publié lundi stipule que "les derniers combats dans la ville de Goma, capitale du Nord-Kivu, et ses environs ont forcé des centaines de milliers de personnes à prendre la fuite en laissant tout derrière elles. Au-delà de plusieurs milliers d’habitants de la ville, ce sont aussi près de 300 000 autres personnes, qui avaient trouvé refuge dans des camps de déplacés situés à la périphérie de Goma, qui ont fui les affrontements – lesquels ont d’ailleurs laissé plusieurs centaines de corps sans vie gisant dans les rues. Le CICR soutient la Croix-Rouge de la RDC pour procéder à l’enlèvement digne et sécurisé des dépouilles à Goma".

« Nous sommes inquiets pour les personnes déplacées qui se trouvaient à Goma et qui étaient déjà très vulnérables après avoir fui, parfois à de multiples reprises, d’autres territoires du Nord et du Sud-Kivu. La situation humanitaire qui prévaut actuellement à Goma et à Bukavu est très préoccupante. À Goma, les morgues des hôpitaux sont complètement saturées. Près de 190 volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, appuyés par une équipe de coordination, travaillent sans relâche afin de récupérer les corps abandonnés dans les rues, de lutter contre les épidémies et d’offrir un enterrement digne aux victimes des combats. Il est urgent d’apporter une aide supplémentaire face à des besoins aussi importants », alerte Grégoire Mateso Mbuta, président de la Croix-Rouge de la RDC.

Tandis que les volontaires des deux Kivu sont à pied d’œuvre pour porter assistance aux populations, les membres des comités provinciaux participent activement aux activités des Cadres provinciaux de concertation humanitaire ainsi qu’aux réunions stratégiques et de préparation des interventions, en collaboration avec les partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les parties prenantes externes ainsi que les autorités politiques et administratives.

Les combats et les tirs d’artillerie lourde dans cette zone densément peuplée ont fait de nombreux blessés. En janvier 2025, les établissements médicaux soutenus par le CICR dans le Nord et le Sud‑Kivu ont accueilli dix fois plus de blessés qu’en décembre 2024, avec près de 1400 personnes prises en charge – dont une majorité de civils et beaucoup de femmes et d’enfants.

« L’approvisionnement en eau et en électricité a été coupé à la suite des bombardements qui ont touché les pylônes acheminant l’électricité à Goma. Il est impératif que les parties au conflit veillent au respect du droit international humanitaire en vue d’épargner les civils et les biens de caractère civil. La mission médicale doit être respectée et protégée. En particulier, l’emplacement des différents hôpitaux, centres de santé et laboratoires importants doit être pris en compte dans la planification et la conduite des hostilités », déclare François Moreillon, chef de la délégation du CICR en RDC.

Par ailleurs, de nombreuses familles ont été séparées dans le chaos de la fuite et attendent avec angoisse des nouvelles de leurs proches avec lesquels elles ont perdu le contact. Le CICR et les volontaires de la Croix-Rouge s’efforcent d’aider ces personnes en leur fournissant, dans un premier temps, des moyens de communication pour qu’elles puissent informer leurs proches de leur état de santé et de l’endroit où elles se trouvent.

La résurgence du conflit armé depuis octobre 2023 a entraîné une crise humanitaire complexe et sans précédent. La dernière escalade, survenue à partir de fin décembre 2024, se caractérise par des combats d’une rare violence ayant causé des souffrances insupportables à des milliers de personnes, qui ont besoin d’une aide vitale de toute urgence.

Depuis février de l’année dernière, la Fédération internationale appuie les activités d’urgence menées par la Croix-Rouge de la RDC en vue de fournir aux populations déplacées par le conflit dans l’est du pays des abris, des articles ménagers essentiels, des aides en espèces, des soins de santé, des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène ainsi que d’autres services humanitaires. Elle soutient également le programme d’assistance alimentaire que la Société nationale congolaise a mis sur pied et qui, à fin janvier 2025, avait déjà permis d’aider près de 95 000 personnes déplacées et familles d’accueil dans le Nord-Kivu.

L’intensification du conflit risque toutefois de venir aggraver une insécurité alimentaire devenue persistante.

« Plus les hostilités se poursuivent et gagnent du terrain, plus les besoins – qui sont déjà énormes – augmentent. La Croix-Rouge de la RDC, le CICR et la Fédération internationale sont prêts à continuer de fournir une aide vitale aux populations affectées, qu’elles soient en zones urbaines ou rurales. Pour ce faire, nos équipes doivent cependant pouvoir travailler en toute sécurité. Un accès sécurisé doit également être accordé aux autres organisations humanitaires, afin qu’elles aussi puissent apporter l’assistance essentielle dont les populations ont cruellement besoin », indique Mercy Muthee Laker, responsable du cluster de la Fédération internationale couvrant la RDC, le Rwanda et le Burundi.

Outre l’aide qu’il apporte à la Croix-Rouge de la RDC pour permettre une prise en charge adéquate, digne et sécurisée des corps des victimes à Goma et à Bukavu, le CICR s’emploie à restaurer les services essentiels coupés à la suite des affrontements, notamment la fourniture d’eau et d’électricité. Dans les hôpitaux qu’il soutient à Goma, le CICR offre également la possibilité aux personnes qui ont perdu la trace de leurs proches de passer des appels téléphoniques gratuits afin de rétablir le contact. La Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge luxembourgeoise sont aussi à l’œuvre pour fournir une assistance aux populations affectées, à Goma et dans d’autres territoires du Nord et du Sud-Kivu.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

FIN/INFOSPLUSGABON/OLK/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon