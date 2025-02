GABON : La Setrag transporte un Chimpanzé sauvé de sa captivité et le conduit à la Fondation Lékédi Biodiversité de Bakoumba

18 Février 2025

GABON - Environnement/Biodiversité / Préservation de la Faune

LIBREVILLE, 18 février (Infosplusgabon) - La Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) a assuré récemment en toute sécurité l’acheminement d’un chimpanzé illégalement détenu en captivité à Libreville, depuis la gare d’Owendo jusqu’à celle de Moanda, Sud-Est du pays.

Ce transfert s'est déroulé en accord avec la direction générale de la Faune et des Aires Protégées. Le primate a regagné la Fondation Lékédi Biodiversité de Bakoumba, un parc animalier adapté.

Acteur clé de la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel au Gabon, la Setrag a assuré le transport du Chimpanzé dans des conditions optimales de sécurité et de confort, jusqu’à la Fondation Lékédi Biodiversité située dans la ville frontalière de Bakoumba.

Durant le voyage long de 607 kilomètres, à bord du train Express 211 reliant la gare d’Owendo à celle de Moanda le 14 janvier 2025, le primate a bénéficié d’un dispositif spécialement conçu pour son bien-être, supervisé par un vétérinaire expérimenté du Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF).

Accueilli le 15 janvier 2025 à la Fondation Lékédi Biodiversité de Bakoumba, le chimpanzé a été d’abord placé en quarantaine afin de garantir la sécurité du groupe de ses congénères déjà présents.

Le temps pour l'animal de subir des analyses complètes pouvant détecter d’éventuelles maladies ou parasitologies susceptibles d’affecter sa santé ou celles des autres chimpanzés.

Durant cette période, l’état physique et physiologique du primate ou celles de ses congénères ont été scrutés afin d’évaluer son adaptation.

Au bout du processus et si le chimpanzé est jugé sain, il intégrera le groupe. Le but de ce processus encadré par des spécialistes vise in-fine une cohabitation harmonieuse et respectueuse des dynamiques sociales du groupe.

Le profil du chimpanzé transporté

Le chimpanzé transféré à la Fondation Lékédi Biodiversité est âgé d’environ 8 ans. Il était détenu en captivité dans une habitation de Libreville. Ses conditions d’existence étaient défavorables à son développement et à son bien-être. Son transfert dans un milieu naturel, le parc animalier de la Fondation Lekédi Biodiversité, lui a sauvé la vie.

Ce sauvetage marque le début d’un nouveau chapitre pour l’animal qui recevra des soins spécialisés et réintégrera un environnement conçu pour favoriser son épanouissement. Un objectif dont s’est porté garant la Fondation Lékédi Biodiversité de Bakoumba

Rappelons que le transport de la gare d’Owendo jusqu’à celle de Moanda pour la préservation d’un chimpanzé pour la Fondation Lékédi Biodiversité à Bakoumba témoigne de l’engagement actif de la Setrag dans la préservation de la biodiversité.

En effet, depuis plusieurs années, il est interdit le transport de la viande de brousse à bord de ses trains. La Setrag lutte contre le braconnage en collaborant avec des Organisations Non Gouvernementales opérant dans le domaine.

Enfin, elle a mis en place un plan d’action biodiversité pour éviter, limiter, réduire, et compenser les impacts de l’activité ferroviaire sur le long du chemin de fer. Ces actions visent à sensibiliser la population sur l’importance de protéger les espèces menacées et à contribuer activement à la conservation du patrimoine naturel du Gabon.

