GABON : Le prix de l'Or au Gabon

17 Février 2025

GABON-Economie/ Matières Premières/OR

LIBREVILLE, 17 février (Infosplusgabon) - Les prix de l'or sont dynamiques et fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Notre tableau des prix de l'or vous donne les derniers prix au comptant de l'or au Gabon par once, gramme ou kilogramme.

Prix au comptant or au 17 février 2025

Prix de l'or 24K par gramme FCFA 58 389

Prix de l'or 24K par once FCFA 1 816 093

Prix de l'or 24K par kilogramme FCFA 58 388 735

Le prix le plus élevé par gramme de l'or au Gabon au cours de la dernière année a été FCFA 59 620 le 10 février 2025.

