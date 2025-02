USA : Nomination de Chiney Ogwumike, Double All-Star WNBA et Analyste Sportive, en Tant Qu’ambassadrice de la Ligue Africaine de Basketball

16 Février 2025

LIBREVILLE, 17 février (Infosplusgabon) - La Ligue africaine de basketball (BAL) a nommé samedi Chiney Ogwumike, All-Star WNBA et analyste ESPN, en tant que première Ambassadrice de la BAL. L’annonce a été faite par Amadou Gallo Fall, président de la BAL, lors du Déjeuner Africain dans le cadre du Weekend All-Star à San Francisco.

Ogwumike est une ardente défenseure de l’égalité des sexes dans le sport et du développement durable du basket. Par son travail, elle cherche à inspirer les filles et les jeunes femmes à prendre en main leur avenir et à promouvoir des opportunités inclusives pour tous.

En tant qu’ambassadrice de la BAL, Ogwumike jouera un rôle actif dans les initiatives de la ligue à travers l’Afrique, en mettant l’accent sur l’engagement et l’autonomisation des femmes et des filles sur le continent. Elle dirigera également divers événements ainsi que des stages durant toute la saison, à commencer par la Conférence du Kalahari, qui démarre le samedi 5 avril 2025 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, au Maroc.

Ogwumike rejoint plusieurs légendes africaines de la NBA qui œuvrent en tant qu’Ambassadeurs de la BAL et qui contribuent à la promotion de la ligue en Afrique et dans le monde entier : Ian Mahinmi (Bénin), champion NBA 2011 avec les Mavericks de Dallas ; Joakim Noah (Cameroun), double All-Star NBA ; Luol Deng, double All-Star NBA et président de la Fédération de basketball du Sud-Soudan ; Pops Mensah-Bonsu (Ghana), ancien joueur de la NBA et cadre exécutif de la G League.

« Je suis reconnaissante pour cette formidable opportunité de continuer à inspirer, soutenir et développer la discipline à travers le continent, en particulier pour les jeunes femmes et les filles », déclare Ogwumike. « Le basket m’a tellement apporté, et maintenant, c’est l’occasion pour moi de redonner afin de créer un réel impact et de célébrer mes sœurs sur le continent. L’horizon du basket en Afrique est sans limite et je me réjouis de faire partie du mouvement. »

La nomination d’Ogwumike marque une étape majeure dans le renforcement de la représentation des femmes au sein de la BAL et dans l’expansion de l’influence de la ligue sur l’ensemble du continent.

Depuis sa création, la BAL est une force motrice du développement du basketball à travers le continent et offre aux communautés des opportunités ciblées pour s'engager grâce au sport. Grâce au leadership et à l’appui d’Ogwumike, la BAL ambitionne d’élargir son rayonnement et d’approfondir son impact pour inspirer toujours plus la prochaine génération de joueurs et de passionnés à travers l’Afrique. (Source : Basketball Africa League (BAL).

