FRANCE : Emmanuel Macron appelle au retrait des rebelles du M23 du Sud-Kivu

16 Février 2025

LIBREVILLE, 16 février (Infosplusgabon) - Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), et au retrait des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, de la ville de Bukavu et de l'aéroport de Kavumu, en exhortant Kigali à soutenir ces mesures d'urgence, souligne l'agence Reuters.

Dans un message sur X, le président français a déclaré s'est entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi "sur la situation très préoccupante" dans la région, au lendemain de l'annonce de l'entrée des rebelles du M23 dans les faubourgs de Bukavu, quelques heures après la prise de contrôle de l'aéroport de la ville.

Le groupe armé a déjà conquis fin janvier Goma, la capitale du Nord-Kivu.

"Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Le M23 doit immédiatement se retirer de Bukavu. Des garanties de sécurité doivent être données pour permettre le retour sans délai des autorités civiles et militaires à Bukavu. Le M23 doit se retirer de l’aéroport de Kavumu et permettre les vols civils et humanitaires sans entraves", a déclaré Emmanuel Macron.

"J'appelle le Rwanda à soutenir ces mesures d'urgence", a-t-il ajouté. (Source : Sudip Kar-Gupta, Jean-Stéphane Brosse pour la version française).

FIN/INFOSPLUSGABON/RTS/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon