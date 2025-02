France/Gabon : Le marché salue la nomination du nouveau DG chez Eramet

16 Février 2025

Par Jean-Baptiste André

LIBREVILLE, 16 février (Infosplusgabon) - Selon Boursier.com, Eramet s'octroie près de 5% à 59,3 euros en cette fin de semaine, le marché semblant apprécier le choix de Paulo Castellari comme prochain Directeur Général du groupe minier.

Oddo BHG juge positive cette nomination car le dirigeant dispose d'un parcours international très diversifié dans l'industrie minière qui devrait être mis à profit chez Eramet qui a recentré ses activités ces dernières années sur les opérations minières et dispose d'une présence internationale étendue avec des mines au Gabon, au Sénégal, en Indonésie et au Chili.

Le courtier est en particulier agréablement surpris que le groupe ait choisi un non-Français, une première dans l'histoire du groupe, alors que l'actionnariat et la gouvernance restent toujours dominés par la famille Duval (37% du capital) et le gouvernement via l'APE (27%). Eramet est donc souvent perçu comme le relais de la politique française que ce soit en termes de diplomatie en particulier en Afrique ou en termes de souveraineté industrielle via notamment sa présence croissante dans les métaux de transition (nickel et lithium). La gestion de l'activité en Nouvelle-Calédonie, lourdement déficitaire mais critique pour l'économie du territoire, reste aussi un sujet épineux.

Eramet publiera mercredi soir ses résultats annuels qui devraient refléter une activité toujours sous pression au S2 avec des prix faibles pour la plupart des matières premières et des volumes restreints dans le nickel par le manque d'autorisations en Indonésie et dans le manganèse par la suspension décidée en réaction à la baisse des cours, souligne par ailleurs le broker.

L'analyste est à 'surperformance' sur le titre, compte tenu des solides atouts du groupe avec des positions de premier plan dans ses quatre principales activités, des mines bien positionnées en termes de coûts et une exposition LT intéressante à la transition énergétique. La valorisation reste également en support avec un multiple d'EBITDA 2025 de 5,2x, 20% inférieurs aux pairs et un multiple 2026 de 4,4x, inférieur de 30%.

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.

En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.

Le Chiffre d'affaires (CA) par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).

La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%). (Source Boursier.com).

