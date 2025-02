JERUSALEM : Le CICR facilite le transfert en toute sécurité de trois otages et de 343 détenus, et appelle à ce que les opérations de libération en cours se déroulent dans la dignité

15 Février 2025

LIBREVILLE, 15 février (Infosplusgabon) - le Comité international de la Croix rouge (CICR; a annoncé samedi que la poursuite de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu a permis de réunir davantage de familles alors que le CICR a procédé au transfert en toute sécurité de trois otages de Gaza vers Israël, ainsi que de 343 détenus palestiniens depuis des lieux de détention israéliens vers Gaza et la Cisjordanie. Au total, 369 détenus ont été libérés aujourd’hui.

Le CICR continue de faire état de ses préoccupations concernant la manière dont se déroulent les opérations de libération des otages et des détenus. Malgré des appels répétés à procéder aux transferts dans la dignité et la discrétion, toutes les parties concernées, y compris les médiateurs, doivent faire plus pour améliorer les futurs transferts.

L’accord de cessez-le-feu a permis jusqu’à présent de mener à bien six opérations de libération dans le cadre desquelles le CICR a facilité le retour en toute sécurité de 24 otages et 985 détenus. Il est essentiel que les parties respectent les conditions de l’accord de cessez-le-feu afin de permettre à plus de familles d’être réunies et de pouvoir continuer d’acheminer une aide humanitaire vitale.

Le CICR reste déterminé à agir en tant qu’intermédiaire humanitaire neutre pour soutenir la mise en œuvre de cet accord. Il réitère son appel de longue date à libérer tous les otages dans des conditions sûres et dignes, à autoriser l’entrée de davantage d’aide humanitaire à Gaza et à permettre à ses équipes d’accéder à tous les otages et détenus.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

