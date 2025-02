EMIRATS ARABES UNIS : Webb Fontaine accélère la transformation des douanes béninoises en franchissant des étapes importantes

13 Février 2025

LIBREVILLE, 13 février (Infosplusgabon) - Webb Fontaine, leader des solutions de facilitation du commerce, a déclaré avoir franchi une étape importante dans son projet de digitalisation des douanes béninoises. Cette initiative induit une transformation fondamentale des opérations douanières à travers le pays. L'annonce a été faite lors de la 15ème réunion de la revue des Finances Publiques à Cotonou, en présence des principaux acteurs et partenaires techniques, sous le patronage de M. Alban Bienvenu BESSAN, Secrétaire Général du Ministère des Finances.

Lancé en juillet 2022, le projet Webb Customs a déjà enregistré des résultats probants. En effet, à ce jour, 44 des 49 bureaux douaniers du pays ont adopté Webb Customs en remplacement du système SYDONIAWorld, ce qui a permis la collecte de plus de 30 milliards de francs CFA de recettes, l'activation de plus de 700 comptes d'utilisateurs, 90 comptes d'entreprises, la délivrance de 48 000 laissez-passer, le traitement de 59 000 déclarations et l'émission de plus de 100 000 quittances. La migration à Webb Customs des cinq derniers bureaux, les cinq (5) plus grosses recettes principales du pays, y compris le port de Cotonou, est planifiée pour la mi-2025. Ceci entrainera une augmentation exponentielle des statistiques ci-dessus.

Le partenariat concluant entre le gouvernement de la République du Bénin et Webb Fontaine illustre la capacité des technologies innovantes à améliorer l'efficacité, la sécurité et la conformité des opérations douanières modernes. Alioune Ciss, PDG du groupe Webb Fontaine, a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler à la mise en place d'une douane béninoise plus moderne, plus efficace et plus transparente grâce aux technologies avancées, notamment l'IA, afin de renforcer la sécurité des opérations douanières et de faciliter le partage d'informations entre la douane et les autres acteurs du commerce international. »

Webb Customs offre aux autorités un système de gestion douanière entièrement digitalisé, optimisé par l'IA, interconnectant toutes les plateformes commerciales à l'instar du Guichet Unique National, du Système Communautaire Portuaire et de la solution de Suivi Électronique des Marchandises. Il en résulte un processus simplifié de dédouanement des marchandises qui réduit les délais de dédouanement et la corruption, sécurise les recettes douanières tout en instaurant un environnement dématérialisé.

Webb Fontaine s'est fixé plusieurs objectifs ambitieux au Bénin, notamment la poursuite de la modernisation des systèmes commerciaux et douaniers par l'intégration de la technologie, la recherche et le développement, ainsi que des partenariats stratégiques.

Fondée en 2002 et basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Webb Fontaine est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans les solutions basées sur l'intelligence artificielle au service du commerce mondial. Avec des filiales en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, l'entreprise tire parti de sa solide expertise pour fournir aux gouvernements et aux communautés des solutions innovantes qui simplifient les processus commerciaux et en améliorent l'efficacité.

Webb Fontaine est réputée pour ses technologies pionnières permettant de réduire la fraude commerciale, d'améliorer les recettes douanières et d'accélérer les délais de dédouanement, favorisant ainsi des écosystèmes commerciaux plus fluides et plus rentables. L'entreprise est fière de la diversité de son personnel de plus de 700 professionnels de 41 différentes nationalités, qui met l'accent sur une culture de l'excellence, de l'innovation et de l'intégrité.

L'engagement de l'entreprise en faveur de la recherche et du développement est sans précédent, avec les plus grands centres de recherche et de développement du secteur commercial, pivots de l'évolution des technologies et des pratiques commerciales. Webb Fontaine a reçu plusieurs récompenses et certifications internationales, preuve de son engagement en faveur de la qualité et de son leadership en matière de facilitation du commerce.

