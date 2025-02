COTE D'IVOIRE : La Banque africaine de développement et l’Allemagne annoncent des initiatives majeures en matière d’accès à l’énergie et de développement du secteur privé

13 Février 2025

Ce partenariat, dévoilé la semaine dernière lors d’une réunion de haut niveau à Abidjan, comprend un soutien renforcé à l’initiative Mission 300, qui vise à fournir un accès à l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici à 2030, ainsi qu’un renforcement du financement des programmes d’entrepreneuriat pour les jeunes.

En tant qu’actionnaire clé et principal contributeur de la 16e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement -le guichet concessionnel du Groupe de la Banque-, l’Allemagne voit son engagement renforcer sa position de partenaire stratégique dans le programme de développement durable de l’Afrique.

L’événement a réuni plus de 90 hauts fonctionnaires de la Banque, du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agence de coopération internationale allemande pour le développement, GIZ) et de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque allemande pour le développement et la reconstruction, KfW).

Ce partenariat renforcera le soutien aux programmes d’accès à l’énergie du Groupe de la Banque africaine de développement, en mettant l’accent sur la mise en œuvre des Pactes nationaux pour l’énergie dans les pays membres.

« La Banque africaine de développement salue cette solide preuve d’engagement à établir des partenariats stratégiques et remercie l’Allemagne pour son soutien indéfectible au Groupe de la Banque. En travaillant ensemble, nous continuons à jeter les bases d’un avenir meilleur et plus inclusif pour l’Afrique », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, première vice-présidente du Groupe de la Banque.

Parmi les initiatives spécifiques figurent l’augmentation du financement des projets d’énergie renouvelable et le soutien aux programmes régionaux d’intégration énergétique. Le partenariat s’appuie sur des collaborations existantes par le biais du Fonds pour l’énergie durable en Afrique et du Guichet d’action climatique.

Les partenaires ont également discuté de programmes visant à renforcer le secteur privé africain, en mettant l’accent sur l’entrepreneuriat des jeunes et le développement des compétences. Les principales initiatives comprennent un soutien accru aux banques d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes et une collaboration renforcée dans le cadre du programme appelé « Build 4 Skills ». En outre, les discussions ont exploré les possibilités de soutenir les efforts d’intégration régionale des pays africains dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

« Cet examen approfondi intervient à point nommé, alors que le domaine du développement traverse une période de bouleversements importants. Je voudrais faire écho aux propos du président Adesina, qui a déclaré que pour favoriser le développement du continent, nous devions agir à grande échelle. Pour cela, nous avons besoin que les partenaires du développement se joignent à nous, et je suis très fière que la Banque africaine de développement et l’Allemagne s’efforcent d’approfondir leur excellente coopération », a déclaré Birgit Picket, directrice générale du BMZ pour l’Afrique.

Au cours des sessions techniques, les partenaires ont exploré les possibilités de renforcer la collaboration et le cofinancement aux niveaux national et régional, en identifiant les « opportunités à portée de main » et les stratégies conjointes de mobilisation des ressources pour les Pactes nationaux pour l’énergie de la Mission 300.

Parmi les moments forts des réunions figure la signature d’importants accords de souscription dans le cadre de l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA). Cette signature marque une étape cruciale vers la première clôture du Fonds de développement de projets de l’AGIA. L’accord réunit la Banque africaine de développement, Africa50, la Banque ouest-africaine de développement et la KfW dans un effort commun pour accélérer le développement des infrastructures vertes sur le continent.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

