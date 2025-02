CONGO : Les ambitions énergétiques du Congo en pleine lumière à l'occasion du Energy & Investment Forum (CEIF) 2025

13 Février 2025

LIBREVILLE, 13 février (Infosplusgabon) - Le ministre des hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, a annoncé mercredi que son ministère s'appuierait sur la prochaine édition du Congo Energy & Investment Forum (CEIF) pour soutenir la vision à long terme du pays, qui est de devenir un acteur majeur du développement énergétique régional.

Se déroulant du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, le CEIF 2025 mettra en relation les développeurs de projets avec les régulateurs et les décideurs congolais, tout en favorisant un dialogue franc et en facilitant de nouveaux investissements et de nouvelles transactions dans le secteur de l'énergie du pays. Le ministre Itoua, qui sera la tête d'affiche de CEIF 2025, a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de réformes et d'initiatives ambitieuses visant à maximiser le potentiel énergétique du pays.

Le premier Congo Energy & Investment Forum, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, sous le patronage du président Denis Sassou Nguesso et avec le soutien du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des pétroles du Congo, réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux afin d'explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours dans l'ensemble de l'industrie.

Au cours du CEIF 2025, le ministère des hydrocarbures lancera son cycle d'octroi de licences 2025, offrant aux investisseurs et développeurs potentiels des terrains sur terre, en mer et marginaux. Le cycle d'octroi de licences de cette année s'inscrit dans la stratégie du pays visant à augmenter la production de pétrole de 274 000 barils par jour (bpj) actuellement à 500 000 bpj d'ici la fin de l'année.

"Nous espérons que la conférence nous permettra de lancer un appel d'offres", a déclaré le ministre Itoua. "Nous avons de nombreuses licences disponibles et nous les mettrons en adjudication. Nous avons de très vastes zones pour lesquelles nous disposons d'informations prouvant que nous avons un potentiel élevé".

Dans le même temps, le ministère s'apprête à lancer un nouveau plan directeur pour le gaz dans le pays à l'occasion du CEIF 2025. Annoncé à l'origine par le ministre Itoua lors de la Semaine africaine de l'énergie de l'année dernière : Investir dans les énergies africaines 2024 au Cap, le plan directeur gazier vise à consolider la position des sociétés d'exploration et de production existantes tout en attirant de nouveaux investissements dans le secteur du gaz naturel du pays.

"Nous espérons être un acteur clé, en particulier dans le domaine du gaz. Nous voulons devenir un acteur clé en termes de recherche d'opportunités. Le Congo pourrait être le plus grand centre de raffinage, non seulement pour l'Afrique, mais aussi au niveau international", a ajouté le ministre Itoua.

Le CEIF 2025 offrira une plateforme aux investisseurs et aux leaders de l'industrie pour explorer les récents développements du pays, qui ont été menés par le leadership stratégique du ministre Itoua. Parmi ces initiatives figure le projet Marine XII LNG, qui a exporté sa première cargaison début 2024 à partir de l'installation Tango FLNG et qui devrait atteindre 3 millions de tonnes de GNL par an cette année.

Entre-temps, des acteurs clés tels que Trident Energy et Perenco ont renforcé leur présence au Congo, en acquérant des actifs importants et en stimulant le développement en amont, conformément aux efforts déployés par le ministère pour favoriser un environnement propice à l'investissement.

Le forum devrait réunir des décideurs politiques, des compagnies pétrolières internationales, des explorateurs indépendants et des financiers pour discuter des stratégies visant à maximiser le potentiel du pays en matière d'hydrocarbures, à accroître la production de GNL et à faire progresser les solutions en matière d'énergie verte. À ce titre, la participation du ministre Itoua donnera le ton des discussions tout en soulignant la vision du pays pour le secteur de l'énergie et ses plans pour garantir des partenariats à long terme. (Source : Energy Capital & Power).

