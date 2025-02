Le respect du cessez-le-feu à Gaza est une nécessité absolue pour préserver la vie et la dignité humaines

12 Février 2025

LIBREVILLE, 12 février (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé mercredi dans un communiqué que d’"innombrables vies ont été sauvées depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a trois semaines. Cette accalmie a eu un impact tangible sur le quotidien des gens, de ceux qui ont retrouvé la liberté aux familles qui ont enfin été réunies, en passant par toutes celles et ceux qui n’ont pas eu à subir les effets de nouveaux combats.

Tout retour en arrière risquerait de replonger les populations dans la misère et le désespoir qui ont été leur lot durant les 16 derniers mois.

Toutes les personnes encore retenues en otage doivent être libérées. Les habitants de Gaza ont besoin d’un répit face aux violences et d’un accès à l’aide humanitaire essentielle. Or cela ne sera possible que si l’accord de cessez-le-feu est maintenu.

Nous appelons les parties à préserver le cessez-le-feu afin que ces efforts cruciaux puissent se poursuivre. Des centaines de milliers de vies en dépendent. Nous restons déterminés à agir en tant qu’intermédiaire humanitaire, à la demande des parties, pour soutenir la mise en œuvre de l’accord, faciliter la libération d’otages et de détenus dans le respect de leur dignité, ainsi qu’acheminer des secours vitaux à Gaza.

Nous réitérons notre appel de longue date à libérer tous les otages dans des conditions sûres et dignes, à autoriser l’entrée de davantage d’aide humanitaire à Gaza et à permettre à nos équipes d’accéder à tous les otages et détenus.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

