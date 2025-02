SUISSE : Vestergaard formalise l'engagement de Tiny Targets à soutenir l'élimination de la maladie du sommeil

12 Février 2025

LIBREVILLE, 12 février (Infosplusgabon) - Vestergaard Sàrl a annoncé mercredi, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées (MTN), avoir signé la Déclaration de Kigali sur les MTN, formalisant l'engagement de l'entreprise à soutenir les efforts d'élimination de la maladie du sommeil au travers de dons continus de « Tiny Targets » pour la lutte antivectorielle de la maladie.

La Déclaration de Kigali, lancée à Kigali, Rwanda en juin 2022, est une déclaration politique de haut niveau qui mobilise la volonté politique, les communautés, les ressources et l'action, et garantit les engagements nécessaires pour mettre fin aux souffrances causées par les MTN. En signant, Vestergaard rejoint les 83 gouvernements et organisations existants qui ont déjà soutenu la Déclaration.

La maladie du sommeil, connue sous le nom scientifique de trypanosomose humaine africaine, est une MTN endémique en Afrique subsaharienne. Elle est causée par des parasites protozoaires transmis par des mouches tsé-tsé infectées, et sans traitement, la maladie est généralement mortelle. La forme gambiense de la maladie représente 92 % de tous les cas, et la majorité des personnes exposées à la maladie vivent dans les zones rurales.

Hier, la Guinée a été annoncée comme le huitième pays à être parvenu à l'éliminer la maladie du sommeil gambiense un problème de santé publique. En 2023, seulement 675 cas ont été signalés, contre 27 862 en 1999, soit une baisse de 98 %. La feuille de route de l' Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les maladies tropicales négligées 2021-2030 vise désormais l'élimination de la transmission de cette maladie, en tant que problème de santé publique, dans 15 pays d'ici 2030.

Les partenariats TrypaNO! et TrypElim ont été créés pour intégrer la lutte contre les mouches tsé-tsé qui transmettent le parasite de la maladie du sommeil, à une stratégie de « dépistage, diagnostic et traitement », dans le but de réduire le nombre de cas à zéro. Avec des partenaires tels que l'École de médecine tropicale de Liverpool, l'IRD , le FIND et l'Institut de médecine tropicale (IMT) , Vestergaard contribue à TrypaNO ! et TrypElim en fabriquant des Tiny Targets qui attirent et tuent les mouches tsé-tsé afin d'empêcher la transmission des infections à l'homme. Les mouches tsé-tsé sont particulièrement attirées par une teinte précise de bleu, utilisée dans les Tiny Targets, pour les diriger vers le tissu traité à l’insecticide et provoquer leur mort.

Depuis 2020, Vestergaard fait don de Tiny Targets. En signant la déclaration de Kigali sur les MTN, l'entreprise officialise cet engagement à donner jusqu'à 150 000 Tiny Targets chaque année pour aider à atteindre l'objectif d'élimination de la maladie du sommeil à l'horizon 2030, comme le prévoit la feuille de route de l'OMS pour les MTN. Cet engagement est publiquement disponible dans le suivi des engagements de la Déclaration de Kigali, un mécanisme de responsabilité en ligne qui suit et gère publiquement les engagements pris contre les MTN et qui est géré par Uniting to Combat NTDs (S'unir pour lutter contre les MTN).

Amar Ali, PDG de Vestergaard, a déclaré : « L'élimination des maladies peut sembler un objectif ambitieux, mais pour certaines MTN comme la maladie du sommeil, nous en sommes vraiment proches. Ce succès est dû à des partenariats solides, avec de multiples parties prenantes travaillant ensemble pour établir une stratégie entièrement intégrée de lutte antivectorielle, de diagnostic et de traitements efficaces - ainsi qu'au soutien transfrontalier essentiel des pays pour la mise en œuvre de ces outils. C'est une formidable démonstration de ce qui peut être accompli lorsque les interventions nécessaires sont disponibles et accessibles au bon moment et au bon endroit. Nous remercions nos partenaires TrypaNO! pour leur soutien constant, et Uniting to Combat NTDs pour nous offrir l'opportunité de formaliser notre engagement à poursuivre les dons de Tiny Targets alors que nous collaborons ensemble pour atteindre les objectifs d'élimination de l'OMS. »

Dr Andrew Hope, responsable principal du programme au LSTM, a déclaré :« Vestergaard est un partenaire du programme Tiny Targets depuis sa création. Au début, ils ont apporté d'importantes contributions techniques aux matériaux et à la conception des Tiny Targets, puis ils ont continué en faisant des dons annuels de Tiny Targets. Ce sont des partenaires essentiels dans l'effort d'élimination de la maladie du sommeil. »

Dr Isatou Touray, directrice exécutive de Uniting to Combat NTDs, a déclaré : « La signature par Vestergaard de la Déclaration de Kigali et le don continu de Tiny Targets pour la lutte contre la maladie du sommeil est une démonstration puissante de la façon dont l'innovation et les partenariats peuvent accélérer les progrès vers les objectifs 2030 de l'OMS en matière de MTN. Alors que nous traversons une période de plus en plus difficile sur le plan financier mondial, des engagements comme celui de Vestergaard sont plus importants que jamais pour protéger les progrès réalisés et continuer à réduire la transmission. Atteindre les objectifs de l'OMS nécessite des efforts coordonnés et des outils inédits comme Tiny Targets qui sont adaptés aux défis uniques de maladies telles que la maladie du sommeil. Nous célébrons les partenaires comme Vestergaard qui restent inébranlables dans leur engagement à améliorer la vie de millions de personnes dans le monde et à faire en sorte que l'élimination des MTN devienne une réalité. »

Vestergaard est une entreprise sociale dynamique qui se consacre à l'innovation dans le domaine de la science des matériaux qui peut aider à résoudre certains des défis les plus pressants du monde. Nos moustiquaires imprégnées d'insecticide PermaNet® sont devenues un pilier des programmes mondiaux d'élimination du paludisme. Fondée au Danemark en 1957, l'entreprise a aujourd'hui son siège en Suisse et ses activités de fabrication et de tests de qualité au Vietnam. Nous sommes très présents en Afrique, avec des employés répartis dans toute la région subsaharienne et des installations comprenant un laboratoire de recherche sur la lutte antivectorielle au Ghana, établi en partenariat avec le Noguchi Memorial Institute for Medical Research. Nous sommes membres du Pacte mondial des Nations unies depuis 2006, et certifiés B Corporation depuis 2021. (SOURCE : Vestergaard Sàrl).

