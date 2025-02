MAROC : L’expertise norvégienne s'invite dans les eaux marocaines : Le Salon Halieutis 2025 met en lumière le projet transformateur d’Alta Mar

11 Février 2025

LIBREVILLE, 11 février (Infosplusgabon) - Le Salon Halieutis 2025 a accueilli un événement exceptionnel intitulé « Des fjords à l’Atlantique : l’expertise norvégienne en aquaculture appliquée aux eaux marocaines », mettant en avant le projet transformateur d’Alta Mar, une initiative aquacole située à Safi, Maroc.

Cet événement a souligné le succès de la collaboration entre la Norvège et le Maroc dans la promotion des pratiques d’aquaculture durable. Alta Mar, entreprise norvégienne et marocaine, se concentre sur la culture d’espèces de grande valeur telles que le Thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus), le Bar européen (Dicentrarchus labrax), la Dorade royale (Sparus aurata), la Sériole couronnée (Seriola dumerili) et le Maigre (Argyrosomus regius). Actuellement en phase de construction, le projet devrait être opérationnel au quatrième trimestre 2025 et représente un investissement de 200 millions de dirhams marocains (20 millions d’euros). Alta Mar est l’une des rares entreprises au monde capable de cultiver avec succès le Thon rouge de l’Atlantique, une avancée majeure en aquaculture durable.

Points forts de l’événement :

Discours d’ouverture :

Madame Majida Maarouf, Directrice de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA), et Madame Silje Samanthi Vevatne, Cheffe de Mission Adjointe de l’Ambassade de Norvège, ont prononcé des discours soulignant l’importance de la coopération bilatérale pour favoriser l’innovation et la durabilité en aquaculture.

Présentation principale :

Monsieur Jan-Helge Dahl, Président d’Alta Mar, a exposé le potentiel transformateur du projet pour l’industrie aquacole marocaine. Il a détaillé l’approche intégrée d’Alta Mar, qui comprend une écloserie, des cages en mer et une unité de transformation de pointe, conçues pour cultiver durablement des espèces de grande valeur.

L'Ambassadeur de Norvège au Maroc, Monsieur Sjur Larsen, n’a pu assister à l’événement en personne, mais a déclaré que : « L’aquaculture est l’une des industries les plus importantes en Norvège, et l’Ambassade de Norvège au Maroc voit de nombreuses possibilités intéressantes pour développer les contacts et la coopération bilatérale dans ce secteur prometteur. Nous suivons de près l’engagement d’Alta Mar au Maroc, un exemple d’innovation et d’investissement en aquaculture. »

Principaux succès d’Alta Mar :

Pionnier de l’aquaculture du Thon rouge de l’Atlantique : Alta Mar est l’une des rares entreprises au monde à produire cette espèce précieuse en aquaculture, marquant une avancée majeure pour l’industrie.

Composantes intégrées du projet : Situé à Safi, le projet comprend :

Une écloserie de 23 000 m² pour l’élevage de poissons de haute qualité.

Des cages en mer couvrant 750 000 m², équipées des dernières technologies pour une production durable.

Une unité de transformation de 80 000 m², répondant aux normes internationales pour la production et l’exportation de produits de la mer.

Création d’emplois : Alta Mar créera plus de 400 emplois directs et 1 200 emplois indirects, contribuant ainsi à la croissance économique locale et à l’amélioration des moyens de subsistance.

Sécurité alimentaire : En produisant des espèces de grande valeur, Alta Mar contribue à la sécurité alimentaire du Maroc et offre une source de protéines durable pour les marchés locaux et mondiaux.

Formation et transfert de connaissances : En collaboration avec des institutions de recherche norvégiennes de premier plan, Alta Mar développera des programmes de formation complets pour assurer le développement des compétences et le partage de savoir-faire avec les talents locaux.

Engagement environnemental : Alta Mar s’engage pour la durabilité en utilisant des technologies avancées pour minimiser son impact environnemental tout en maximisant son efficacité.

Session de Questions-Réponses

L’événement s’est conclu par une session de questions-réponses dynamique, où experts et parties prenantes ont discuté du rôle d’Alta Mar dans la complémentarité avec les industries existantes, en particulier le secteur du thon. Les participants ont exploré le potentiel du projet pour renforcer les exportations de produits de la mer du Maroc et son alignement sur les objectifs de durabilité.

Reconnaissance des autorités locales :

Les autorités locales et régionales ont été remerciées pour leur rôle crucial dans le succès du projet, notamment l’administration de la région Marrakech-Safi, l’ANDA, les autorités de la région de Safi, ainsi que les représentants du CRI et du CRUI.

Alta Mar est une entreprise norvégienne leader dans l’aquaculture, dédiée à la production de produits de la mer durables. Située à Safi, au Maroc, l’entreprise se spécialise dans la culture d’espèces de grande valeur telles que le Thon rouge de l’Atlantique, le Bar européen, la Dorade royale, la Sériole couronnée et le Maigre. Sa mission est de fournir des produits de la mer de haute qualité aux marchés locaux et internationaux, tout en stimulant la croissance économique, la sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement. Avec son siège stratégique à Casablanca Finance City, Alta Mar assure une distribution efficace vers l’Europe, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient.

