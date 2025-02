Nazeem Noordali prend la tête de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce

11 Février 2025

LIBREVILLE, 11 février (Infosplusgabon) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), l'entité de financement du commerce du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a annoncé la nomination de M. Nazeem Noordali en tant qu'Officier Responsable, Directeur Général de l'ITFC, à compter du 8 Février 2025. Cette nomination fait suite à l'achèvement du mandat de Directeur Général de M. Hani Salem Sonbol le 7 février 2025.

M. Noordali assume ce rôle après avoir été Directeur des Opérations de la ITFC et chef du Complexe des Solutions Commerciales de la ITFC, avec plus de 28 ans d'expérience dans le financement du commerce, le développement international et la finance islamique. À ce titre, M. Noordali dirigera la ITFC, assurant la continuité de la mission qui consiste à favoriser le développement économique dans les pays membres de l'OIC par le biais de solutions commerciales, en faisant progresser le commerce, en améliorant les conditions de vie et en ayant un impact dans les pays membres de l'OIC.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est un membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), établi pour promouvoir le commerce entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI). L'objectif principal de la Société est de faciliter le commerce intra et international en fournissant des financements commerciaux et en s'engageant dans des activités qui renforcent les capacités commerciales des pays membres de l'OCI. Depuis le début de ses opérations en Janvier 2008, I'ITFC a fourni plus de 80 milliards de dollars US de financement, consolidant sa position en tant que principal fournisseur de solutions commerciales pour les pays membres de l'OCI.

La mission de l'ITFC est d'agir en tant que catalyseur pour le développement du commerce, en permettant aux pays membres d'accéder aux fonds privés et publics, de développer des opportunités d'investissement et de diversifier les instruments financiers pour le financement du commerce. La Société offre également une assistance technique et une formation aux banques et aux institutions impliquées dans le financement du commerce, les aidant ainsi à être compétitives sur le marché mondial. En favorisant la croissance du commerce et le développement économique, l'ITFC contribue à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations dans les pays membres de l'OCI et au-delà. (Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

