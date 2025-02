CONGO : Le président Denis Sassou Nguesso va promouvoir les ambitions énergétiques du Congo à l'occasion de l'inauguration du Congo Energy & Investment Forum (CEIF) 2025

07 Février 2025

LIBREVILLE, 7 février (Infosplusgabon) - Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, participera à la première édition du Congo Energy & Investment Forum (CEIF), qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville. Soulignant le rôle croissant de la République du Congo dans le paysage énergétique africain et affirmant l'engagement du gouvernement à maximiser le potentiel énergétique du pays, la participation du président Nguesso au CEIF 2025 devrait jouer un rôle essentiel dans la réussite énergétique tout en facilitant les opportunités d'investissement stratégiques.

Dans le cadre d'une stratégie visant à stimuler les investissements énergétiques et le développement socio-économique, la République du Congo a lancé une stratégie visant à augmenter la production de pétrole de 274 000 barils par jour (bpj) actuellement à 500 000 bpj d'ici la fin de l'année. Quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, le pays a attiré une vague d'explorateurs indépendants et d'investissements dans l'ensemble de sa chaîne de valeur énergétique, ce qui a conduit à une série d'acquisitions et de développements de projets récents dans le pays.

Le premier Congo Energy & Investment Forum, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, sous le patronage du président Denis Sassou Nguesso et avec le soutien du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des pétroles du Congo, réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux pour explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours à travers le pays.

Le pays lancera son cycle d'octroi de licences 2025 lors du CEIF 2025, offrant des zones onshore, offshore et marginales aux investisseurs et développeurs potentiels tout en s'alignant sur les efforts nationaux d'augmentation de la production. Bien que le pays n'ait pas encore révélé quels blocs seront mis à disposition, le cycle d'octroi de licences constitue une opportunité vitale pour les entreprises, non seulement de soutenir les objectifs de production du Congo, mais aussi de diversifier son portefeuille de champs actifs.

Dans le même temps, le gouvernement présentera également son nouveau Plan directeur du gaz au CEIF 2025, qui vise à consolider la position des sociétés d'exploration et de production existantes tout en attirant de nouveaux investissements dans le secteur. Sous les auspices du ministère des Hydrocarbures, le plan directeur du gaz servira de feuille de route pour l'exploitation des ressources gazières de la République du Congo, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation, en vue de stimuler l'utilisation du gaz et de diversifier les revenus du pétrole brut.

"La participation du président Nguesso au CEIF 2025 souligne l'engagement ferme de la République du Congo à libérer tout son potentiel énergétique. Son leadership lors de cet événement permettra non seulement de stimuler les investissements essentiels, mais aussi de renforcer la position stratégique du pays dans le paysage énergétique croissant de l'Afrique. En favorisant la collaboration avec les investisseurs internationaux, le CEIF 2025 ouvre la voie à une croissance durable, à une production énergétique accrue et à un développement socio-économique à long terme pour le peuple de la République du Congo", a déclaré Sandra Jeque, directrice des événements et des projets d'Energy Capital & Power.

Avec la participation du Président au CEIF 2025, la République du Congo a pris des mesures proactives pour renforcer l'attrait de son secteur énergétique pour les investisseurs. En outre, le prochain cycle d'octroi de licences et le plan directeur pour le gaz positionnent le pays comme une destination de plus en plus compétitive et attrayante pour les investissements mondiaux dans le secteur de l'énergie. ( SOURCE : Energy Capital & Power).

