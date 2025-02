Gabon : 180 ans d’évangélisation, une foi toujours vivante

06 Février 2025

Gabon-Religion-Le catholicisme fort présent au Gabon

LIBREVILLE, 6 février (Infosplusgabon) - L'Association Radio et Télévision catholiques (KTO)vous dirige, au Gabon, pays d’Afrique centrale où la foi chrétienne est toujours très vivante. Au Gabon, où 80 % de la population est chrétienne, et deux tiers se déclarent catholiques, la foi est, en effet, très présente dans la vie quotidienne de la population : que ce soit au bord de l'océan Atlantique, dans les villes ou les campagnes reculées, il n'est pas rare de trouver une petite chapelle.

Dans ces lieux parfois éloignés et difficiles d’accès, les équipes de KTO ont suivi les prêtres des paroisses de la ville qui visitent régulièrement les communautés isolées. Pour les missionnaires rencontrés sur place, leur présence est un encouragement permanent, 180 ans après le début de l'évangélisation du pays.

Un reportage en partenariat avec les Œuvres Pontificales Missionnaires sera disponible le vendredi 14 février à 11h50, le samedi 15 février à 9h40 et 17h50, le dimanche 16 février à 8h20 et 19h23 et le mardi 18 février à 18h52.

L’association KTO déploie une activité Média à travers la chaine de télévision KTO TV et KTO Radio. KTO offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débats, met en valeur les multiples formes d’engagement des chrétiens dans la société et accompagne la vie de prière des téléspectateurs. KTO propose chaque année plus de 250 heures de documentaires religieux et plus de 900 heures de direct tv. Plus de 40 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site ktotv.com. KTO Télévision est disponible gratuitement via les réseaux câbles/xDSL, par satellite et sur ktotv.com. (Source KTO : 13 rue du 19 mars 1962 – 92240 Malakoff)

