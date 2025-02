XTransfer et le Groupe Ecobank s'associent pour renforcer le commerce extérieur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) africaines

06 Février 2025

LIBREVILLE, 6 février (Infosplusgabon) - XTransfer, la plateforme de paiement B2B pour le commerce transfrontalier, leader mondial et numéro 1 en Chine, et le Groupe Ecobank, premier groupe de services financiers panafricain du secteur privé doté d'une expertise africaine inégalée, ont signé un protocole d'accord de coopération historique afin de déployer des services financiers transfrontaliers complets à l'intention des petites et moyennes entreprises (PME) africaines engagées dans le commerce extérieur. Cette collaboration facilitera les échanges entre la Chine et les pays africains.

Ces dernières années, la Chine et l'Afrique ont continué à approfondir leur coopération commerciale, le volume des importations et des exportations ayant augmenté rapidement. En 2023, le commerce bilatéral a atteint le chiffre record de 282 milliards de dollars américains. De janvier à novembre 2024, les exportations de la Chine vers l'Afrique ont totalisé 160 milliards de dollars US, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations en provenance d'Afrique ont atteint 107 milliards de dollars US, marquant une hausse substantielle de 6,6 %.

Malgré cette croissance, les PME africaines engagées dans le commerce extérieur sont confrontées à de nombreux défis liés aux paiements transfrontaliers et aux encaissements. Elles doivent notamment faire face à des obstacles à l'ouverture de comptes auprès des banques traditionnelles, à un risque élevé de gel des fonds, à des difficultés liées aux opérations de change et aux pertes qui en découlent, ainsi qu'à des délais et à des coûts de transfert de fonds élevés.

Le partenariat entre XTransfer et le Groupe Ecobank favorisera la collaboration entre les deux parties afin de fournir des solutions complètes de paiement transfrontalier pour le commerce extérieur des PME africaines. XTransfer s'appuiera sur le vaste réseau de Ecobank en Afrique, ce qui permettra à sa clientèle chinoise d'encaisser des fonds dans les monnaies locales africaines, tout en aidant les PME africaines à effectuer des paiements dans leur monnaie locale afin d'éviter les problèmes de change.

Bill Deng, fondateur et directeur général de XTransfer, a affirmé : “Nous sommes ravi.e.s de notre partenariat avec Ecobank. Cette collaboration représente une étape importante pour XTransfer et renforce considérablement nos capacités de paiement à l'échelle mondiale. En nous appuyant sur le vaste réseau de paiement d'Ecobank en Afrique, nous accélérerons notre expansion commerciale dans la région. Nous nous réjouissons des synergies et des opportunités que ce partenariat va créer. Ensemble, nous allons stimuler l'innovation et améliorer le paysage financier, en rendant les services financiers plus efficaces et plus accessibles pour les PME africaines”.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “Nous sommes fier.e.s de nous associer à XTransfer pour mettre en place des solutions de paiement transfrontalier fluides entre l'Afrique et la Chine. Ce partenariat s'appuie sur notre stratégie établie, qui comprend un bureau de représentation en Chine et un bureau dédié à la Chine. En intégrant les solutions de pointe de XTransfer à notre plateforme de paiement panafricaine, nous simplifions les paiements, réduisons les coûts de transaction et permettons aux entreprises africaines de prospérer dans le commerce mondial”.

Ce partenariat facilitera les échanges entre les PME chinoises et africaines et simplifiera les transactions commerciales entre les entreprises africaines et leurs partenaires internationaux. Ainsi, il contribuera à réduire les coûts du commerce mondial et à renforcer la compétitivité des PME africaines à l'échelle internationale.

Ce partenariat s'aligne sur les objectifs de Ecobank de favoriser l'intégration financière en facilitant le commerce transfrontalier, qui est le pilier de la croissance économique du continent. À travers sa collaboration avec XTransfer, Ecobank renforce sa position d'acteur clé dans le secteur des paiements internationaux en réduisant les barrières commerciales, en permettant aux PME africaines de prospérer sur les marchés internationaux et en contribuant au développement durable du continent.

XTransfer, la première plateforme mondiale et numéro un chinois pour les paiements de commerce transfrontalier B2B, se consacre à fournir aux PME des solutions de paiement et d’encaissement sécurisées, conformes, rapides, pratiques et à faible coût, réduisant de manière significative le coût de l'expansion mondiale et améliorant la compétitivité au niveau mondial. Fondée en 2017, l'entreprise a son siège social à Shanghai et a des succursales à Hong Kong, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, aux Émirats arabes unis et au Nigeria. XTransfer a obtenu des agréments pour les paiements locaux en Chine continentale, à Hong Kong, à Singapour, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Avec plus de 600 000 entreprises clientes, XTransfer est devenue le numéro un de l'industrie en Chine.

En coopérant avec des banques et des institutions financières multinationales bien connues, XTransfer a mis en place un réseau mondial unifié de compensation multidevises et construit une infrastructure de contrôle des risques de blanchiment d'argent intelligente, automatisée, basée sur des données et sur Internet, axée sur les petites et moyennes entreprises. XTransfer utilise la technologie comme un pont entre les grandes institutions financières et les petites et moyennes entreprises du monde entier, ce qui permet aux PME de bénéficier du même niveau de services financiers transfrontaliers que les grandes multinationales.

XTransfer a terminé son financement de série D en septembre 2021 et a obtenu le statut de licorne. La société possède une composition diversifiée d'investisseurs internationaux, dont D1 Capital Partners LP, Telstra Ventures, China Merchants Venture, eWTP Capital, Yunqi Capital, Gaorong Capital, 01VC, MindWorks et Lavender Hill Capital Partners.

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d'une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. (Source : Ecobank Transnational Incorporated).

