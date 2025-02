Afrique : L'examen de l'aide par Trump est une victoire pour l'Afrique – Les nations doivent rejeter l'aide et les subventions qui sapent le pétrole et le gaz africains

06 Février 2025

Par NJ Ayuk

LIBREVILLE, 6 février (Infosplusgabon) - Après l'annonce par le président Trump d'un gel de 90 jours des dépenses à l'étranger, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que « chaque dollar » devait être « justifié » par la preuve qu'il rendait les États-Unis plus sûrs, plus forts et plus prospères.

Je reconnais que cette position peut sembler ingrate. À première vue, beaucoup pourraient rétorquer que les personnes affamées n'ont pas d'agenda. Les parents démunis doivent toujours nourrir leurs enfants. Fermer les yeux sur leur sort est inhumain.

Permettez-moi d'expliquer pourquoi la Chambre africaine de l'énergie ( AEC ) continue de préconiser des solutions basées sur le marché libre plutôt que des dons de bonne volonté de la part de l'USAID. Il fut un temps où l'Afrique et la musique pop occidentale étaient étroitement liées.

Des artistes occidentaux ont organisé un certain nombre d'événements de renommée internationale pour sensibiliser au sort des Africains affamés et générer des fonds pour l'aide à la famine.

En décembre 1984, le supergroupe Band Aid a chanté pour nourrir le monde, en demandant « Do They Know it's Christmas ? ». En l'espace d'un an, le groupe a récolté plus de 9 millions de dollars. Trois mois plus tard, USA for Africa publiait « We Are the World » et récoltait 44,5 millions de dollars en un an pour son fonds humanitaire africain. Enfin, par une chaude journée de juillet 1985, le concert mondial Live Aid a permis de récolter plus de 150 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique.

Il ne s'agit là que d'une poignée de gestes nobles et grandioses destinés à sortir l'Afrique de la pauvreté. On peut dire que ces événements célèbres ont permis de sensibiliser l'opinion publique et de collecter des fonds. Malheureusement, ces efforts - et d'autres semblables - sont loin d'apporter un réel changement socio-économique. En fait, certains affirment que l'injection d'aide monétaire en Afrique, à maintes reprises, a fait plus de mal que de bien.

L'histoire de l'aide

Même l'aide réellement apportée pour aider l'Afrique a tendance à faire plus de mal que de bien.

Depuis 1960, plus de 2 600 milliards de dollars ont été injectés en Afrique sous forme d'aide. Entre 1970 et 1998, lorsque l'aide était à son apogée, la pauvreté a en fait augmenté de façon alarmante - de 11 % à 66 % - en grande partie à cause de cet afflux massif d'aide étrangère qui a contrecarré les effets bénéfiques escomptés.

L'aide a freiné la croissance économique à long terme en alimentant la corruption systémique, dans laquelle les puissants bénéficiaires de l'aide ont canalisé les fonds étrangers vers une réserve personnelle au lieu de les investir dans le secteur public. De nombreux dirigeants ont réalisé qu'ils n'avaient plus besoin d'investir dans des programmes sociaux pour leurs électeurs grâce aux revenus des donateurs étrangers.

L'afflux massif d'aide a également provoqué une hausse de l'inflation, entravant la compétitivité internationale des nations africaines en matière d'exportation. Cela a entraîné une diminution du secteur manufacturier - qui est essentiel pour aider les économies en développement à croître - sur tout le continent. Les Occidentaux bien intentionnés qui ont constaté le déclin économique ont continué à injecter de plus en plus d'argent dans « le problème », créant ainsi un cercle vicieux qui a favorisé la corruption et le déclin économique.

Mais voici le hic : la Banque mondiale a admis que 75 % des projets agricoles qu'elle a mis en œuvre pour aider l'Afrique ont échoué. Alors pourquoi la Banque mondiale et d'autres fournisseurs d'aide continuent-ils à financer ces efforts voués à l'échec ?

Sur l'ensemble du continent, les exemples d'échec des projets d'aide se succèdent, les projets agricoles ne profitant que très peu, voire pas du tout, aux agriculteurs africains.

Au Mali, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a injecté 10 millions de dollars dans l'opération « Mils Mopti » afin d'augmenter la production de céréales. Le gouvernement a imposé des prix « officiels » pour les céréales, ce qui a contraint les agriculteurs à vendre leurs récoltes à des prix inférieurs à ceux du marché et a entraîné une chute de 80 % de la production céréalière.

L'USAID a également dépensé 4 millions de dollars pour aider les éleveurs à faire passer le nombre de bovins dans la région de Bakel de 11 200 à 25 000, mais n'a finalement réussi à l'augmenter que de 882 têtes. Un autre montant de 7 millions de dollars a été injecté dans la région de Sodespt, mais cet investissement n'a permis de vendre que 263 bovins et aucune chèvre ou mouton.

Les exemples se succèdent d'Occidentaux qui « aident » à tort et à travers sans rien comprendre à la situation locale. Des agences d'aide norvégiennes ont construit une usine de congélation de poisson pour améliorer l'emploi dans le nord du Kenya, une région où la population locale ne pêche traditionnellement pas en raison de son mode de vie pastoral semi-nomade. Si l'on ajoute à ce manque d'expérience en matière de pêche le fait que l'usine nécessitait plus d'énergie que celle disponible dans toute la région, l'usine de transformation flambant neuve est restée inactive.

La Banque mondiale a financé une expansion de plus de 10 millions USD des capacités de transformation de la noix de cajou en Tanzanie, ce qui a permis de créer 11 usines capables de transformer trois fois plus de noix de cajou que le pays n'en produisait chaque année. Les usines étaient trop efficaces pour la main-d'œuvre disponible et leur coût de fonctionnement était si élevé qu'il était moins cher de transformer les noix brutes en Inde. La moitié des usines étaient inopérantes et l'autre moitié ne fonctionnait qu'à environ 20 % de sa capacité.

« Alors que les visages affamés sont utilisés sur les affiches et dans les reportages des médias pour vendre les vertus de l'aide étrangère, ce sont les affamés qui reçoivent rarement une partie des fonds », a déploré James Peron, directeur exécutif de l'Institute for Liberal Values à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans un article pour la Fondation pour l'éducation économique. « La pauvreté peut être utilisée pour justifier les programmes, mais l'aide est presque toujours accordée sous la forme de transferts de gouvernement à gouvernement. Et une fois que l'aide est entre les mains de l'État, elle est utilisée à des fins favorables aux objectifs du régime en place.

Aujourd'hui, la communauté internationale parle de l'aide aux pays africains comme d'un substitut à nos activités pétrolières et gazières. Les écologistes occidentaux soutiennent que l'Afrique devrait conserver toutes ses ressources pétrolières dans le sol afin d'éviter d'aggraver le changement climatique. En échange de ce sacrifice, les nations africaines recevraient une compensation et injecteraient cet argent dans d'autres domaines, comme le développement de leurs technologies énergétiques durables.

Les programmes d'aide visant à encourager l'abandon de nos activités pétrolières et gazières seront préjudiciables aux Africains. Car soyons honnêtes : l'histoire a montré que cette aide ne pourra jamais remplacer la capacité de l'industrie pétrolière et gazière à créer des emplois et des opportunités commerciales, à développer les capacités locales, à ouvrir la voie au partage des technologies, à faciliter la croissance économique et à réduire la pauvreté énergétique.

Au lieu de poursuivre un schéma qui fait manifestement plus de mal que de bien, pourquoi les nations africaines ne sont-elles pas encouragées à tirer parti de la richesse des ressources qui se trouvent à nos pieds ?

L'AEC est déterminée à plaider pour que les nations africaines exploitent leurs ressources pétrolières et gazières pour s'aider elles-mêmes. Nous ne nous laisserons pas intimider, ni manipuler par l'aide, dans une voie qui n'est pas dans notre intérêt.

L'une des raisons pour lesquelles l'AEC défend ouvertement l'industrie pétrolière et gazière de l'Afrique est qu'elle représente bien plus que des revenus importants pour les gouvernements africains. Il s'agit d'une solution de marché libre qui permet aux Africains de s'aider eux-mêmes. Et, en fin de compte, l'autonomisation des Africains est notre objectif numéro un.

Nous soutenons une approche de mix énergétique qui permet à l'Afrique d'utiliser et de vendre ses propres réserves d'hydrocarbures pour réduire la pauvreté énergétique, tout en s'orientant vers un avenir où les sources d'énergie renouvelables alimenteront le continent. La méthode du bouquet énergétique peut aider plus de gens plus rapidement parce qu'elle adopte une approche pratique, axée sur les gens, pour aider ceux qui ont traditionnellement été laissés pour compte par le secteur de l'énergie, tout en nous orientant vers des sources d'énergie plus vertes.

Le gaz naturel, en particulier, peut transformer les vies et les communautés africaines. Ses avantages potentiels vont de l'éradication de la pauvreté énergétique à la création d'un espoir pour nos jeunes, en passant par la possibilité pour les Africains d'acquérir des compétences leur permettant de trouver un bon emploi.

L'augmentation de la production de gaz pour pallier le manque d'accès à l'électricité créera des milliers de nouvelles opportunités d'emploi en Afrique. En outre, les nouvelles sources d'énergie peuvent être exportées vers les pays occidentaux et utilisées pour l'industrialisation de l'Afrique. Ensuite, lorsque l'Europe passera aux énergies alternatives, une plus grande partie du gaz naturel africain pourra alimenter les besoins domestiques. Lorsque les autres pays auront achevé leur transition vers des sources d'énergie neutres en carbone, l'Afrique disposera d'un réseau beaucoup plus étendu et fiable, ce qui facilitera la transition.

Et avant de débattre des méfaits des hydrocarbures, permettez-moi de souligner que, même si cela peut sembler contre-intuitif, il est possible pour l'Afrique d'utiliser ses abondants combustibles fossiles tout en s'orientant vers un avenir soutenu par des sources d'énergie renouvelables. En fait, je pense que les nations africaines doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que ces deux éléments fonctionnent en tandem. Sachant que 600 millions de personnes sur le continent n'ont pas accès à l'électricité et que 900 millions de personnes n'ont pas accès à des technologies de cuisson propres, il est impossible - voire tout à fait inhumain - de discuter du changement climatique sans se pencher sur la pauvreté énergétique.

Comme je l'ai récemment écrit dans un article publié par Medium, nous ne pouvons pas passer de l'obscurité à l'obscurité. Nous devons fournir de l'énergie aux populations africaines et nous préoccuper ensuite de la transition vers des alternatives respectueuses de l'environnement, comme nous l'avons fait partout ailleurs dans le monde.

C'est ce que nous avons fait et nous continuerons à le faire en 2025 et au-delà. Considérer l'Afrique en se contentant d'encourager l'aide n'est pas dans l'intérêt des Africains de tous les jours. Il s'agit de l'ego des élites et des intellectuels qui croient avoir les solutions pour expliquer pourquoi le continent est toujours pauvre. (Source : African Energy Chamber).

