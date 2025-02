ATIDI organise un webinaire sur l’assurance pour le développement et l’avenir de l’atténuation des risques en Afrique

05 Février 2025

LIBREVILLE, 5 février (Infosplusgabon) - Assurance pour le Développement du Commerce et de l'Investissement en Afrique (ATIDI) a organisé un webinaire sur le rôle de l’assurance pour le développement pour sensibiliser les participants sur l'importance croissante d’une gestion efficace des risques en Afrique. La session a rassemblé des acteurs des médias connecté à travers le continent pour mieux comprendre comment les solutions d’assurance innovantes peuvent soutenir le développement durable, atténuer les risques et stimuler la croissance économique. La session, axée sur le marché africain, a permis une réflexion approfondie sur les stratégies qui façonnent l’évolution du secteur de l’assurance pour le développement.

L’assurance pour le développement joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique en fournissant des couvertures d’assurance pour l’investissement, le commerce et les risques politiques, et facilite ainsi l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) dans les projets de développement. Contrairement à l’assurance traditionnelle, l’assurance pour le développement est un domaine spécialisé qui vise à établir un environnement sécurisé pour les investisseurs en couvrant des risques spécifiques.

ATIDI illustre cette approche en proposant des solutions sur mesure qui atténuent les risques et renforcent la sécurité ainsi que la confiance des investisseurs. Grâce à ces garanties, les investisseurs peuvent s’engager dans des projets de développement stratégiques en ayant l’assurance que leur capital et leurs intérêts sont préservés contre des imprévus tels que l’instabilité politique, l’inconvertibilité des devises et les défauts de paiement. Avec ses produits innovants et spécialisés, ATIDI ne se limite pas à faciliter les investissements directs étrangers ; elle contribue également au développement durable en Afrique en transformant les risques perçus en opportunités de croissance économique.

ATIDI, dont la dénomination juridique est Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique, a été créée en 2001 par des états africains, avec le soutien technique et financier du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Banque mondiale, dans le but de couvrir les risques liés au commerce et à l’investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. À l’époque, le continent n’attirait que 47 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, en grande partie en raison des risques réels ou perçus qui freinaient les investisseurs. Bien que cette situation se soit améliorée, le déficit de financement de l’Afrique reste abyssal, avec un besoin estimé à 200 milliards de dollars d’investissements supplémentaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dès 2030.

ATIDI compte désormais 24 états membres et 13 actionnaires institutionnels. L’organisation œuvre pour un jour compter tous les pays africains comme membres. Dans cette optique, ATIDI, a noué et renforcé des partenariats stratégiques avec des institutions de développement et de financement de premier plan, notamment l’Union Africaine, la Banque africaine de développement, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, la KfW Development Bank et Norad. ATIDI est créditée d’une notation de A2 avec une perspective stable Moody’s et A avec une perspective stable de S&P, ce qui témoigne de sa solidité financière et de sa crédibilité.

ATIDI a fait preuve de résilience face à des conditions de marché difficiles, réalisant une croissance de ses bénéfices tout en gérant de façon stratégique ses risques et son exposition. L’organisation, qui a facilité le financement d’un portefeuille total de 85 milliards de dollars depuis sa création, continue de soutenir le commerce et l’investissement à travers l’Afrique. ATIDI poursuit la mise en œuvre d’un plan ambitieux pour la période 2023-2027, visant un capital d’un milliard d’USD et une augmentation du nombre de ses états membres de 25%, tout en optimisant ses processus et ses systèmes.

ATIDI a soutenu plusieurs projets phares en Afrique, ce qui témoigne de son engagement en faveur d’une croissance économique durable et de la stabilité financière. Le projet solaire de 20 MW d’Ituka West Nile Uganda Ltd, favorise l’accès aux énergies renouvelables. Au Bénin et au Togo, ATIDI a soutenu le refinancement et le reprofilage de dettes, afin d’assurer une stabilité et soutenir des réformes économiques. L’organisation a également assuré des projets d’infrastructure majeurs notamment en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et au Sénégal.

Dans tous ces pays, les couvertures d’ATIDI ont permis l’accès à des prêts à plus long terme et à des taux d’intérêt plus bas. En collaboration avec plusieurs institutions multilatérales de financement, ATIDI a fourni des couvertures d’assurance à des financements mixtes pour le projet d’eau BITA en Angola (projet Banque mondiale) ou encore un prêt pour la réalisation des ODM au Bénin (projet BAD). Une autre solution d’ATIDI, la Facilité régionale de soutien à la liquidité (RLSF), renforce la stabilité financière en proposant des mesures d’atténuation des risques pour les initiatives de développement dans le domaine de l’énergie renouvelable.

L’assureur panafricain organisera sa prochaine Assemblée générale annuelle et sa table ronde des investisseurs à Luanda, en Angola, du 18 au 21 juin.



