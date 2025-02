Afrique : Le ministre nigérian du pétrole rejoint le Congo Energy & Investment Forum (CEIF) 2025 alors que le Nigeria et le Congo s'efforcent d'accroître leur production pétrolière

04 Février 2025

BRAZZAVILLE, 5 février (Infosplusgabon) - Heineken Lokpobiri, ministre d'État nigérian aux ressources pétrolières (Oil), interviendra en tant qu'orateur lors de la première édition du Congo Energy & Investment Forum (CEIF) 2025. Se déroulant du 24 au 26 mars à Brazzaville, le CEIF 2025 présentera des opportunités de partenariat et d'investissement dans l'exploration des hydrocarbures, la monétisation du gaz, l'énergie verte et les industries en aval dans toute la région de l'Afrique centrale.

Parallèlement à l'objectif du Nigeria d'augmenter sa production de pétrole à 2,6 millions de barils par jour (bpj) d'ici 2026, la République du Congo a sa propre stratégie ambitieuse pour augmenter sa production à 500 000 bpj d'ici la fin de l'année. La participation du ministre Lokpobiri au CEIF 2025 devrait donc jouer un rôle essentiel dans la promotion de la coopération entre les deux pays, tout en facilitant les opportunités d'investissement stratégique.

Le premier Congo Energy & Investment Forum, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, sous le patronage du président Denis Sassou Nguesso et avec le soutien du ministère des Hydrocarbures et de la Société nationale des pétroles du Congo, réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux pour explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours à travers le pays.

Le Nigeria et la République du Congo sont respectivement le premier et le quatrième producteur de pétrole en Afrique. Pour attirer les investissements dans le pétrole et le gaz et soutenir les objectifs de production, le Nigeria a lancé une série de mesures visant à rendre le marché attrayant pour les capitaux étrangers. De son côté, la République du Congo se prépare à une augmentation significative de sa production pétrolière au cours des trois prochaines années, grâce à une série de projets phares menés par des géants de l'industrie tels que TotalEnergies, Trident Energy et Perenco.

En tant que première plateforme d'investissement énergétique dans la région d'Afrique centrale, le CEIF 2025 est bien placé pour soutenir l'objectif commun du Nigeria et du Congo de promouvoir la coopération régionale, la sécurité énergétique et le développement socio-économique. À ce titre, la participation de Lokpobiri au CEIF 2025 devrait montrer comment la collaboration entre deux des plus grands pays producteurs de pétrole d'Afrique peut libérer tout le potentiel des projets pétroliers en cours et à venir, qui devraient transformer le paysage énergétique du continent. ( SOURCE : Energy Capital & Power).

