Servir avec Mercy Ships : Un parcours d'espoir et d’enrichissement

04 Février 2025

LIBREVILLE, 4 février (Infosplusgabon) - Servir avec Mercy Ships est plus qu'un simple travail ; c'est un périple qui transforme non seulement la vie des patients, mais aussi celle des bénévoles et de l'équipage de jour qui se consacrent à cette cause. Pour Josoa Mino, un jeune homme de Madagascar, rejoindre l’ONG a ouvert des portes à des opportunités qu'il n'aurait jamais crues possibles.

En décembre de l'année dernière, l'Africa Mercy® est parti de Toamasina, Madagascar, vers l'Afrique du Sud, pour effectuer sa maintenance annuelle. Certains membres de l'équipage sont restés à bord, mais la plupart de l’équipage de jour est rentré chez lui pour fêter Noël avec sa famille. Josoa Mino est l'un d'entre eux. Depuis février de l'année dernière, il fait partie de la grande famille de Mercy Ships, travaillant sans relâche dans le département du pont, tout en vivant avec sa mère et ses jeunes cousins près du port.

Une communauté au grand cœur pour un changement durable

Quiconque est monté à bord d'un navire de Mercy Ships connait cette communauté animée d'individus venus du monde entier. Les navires accueillent des médecins, des infirmières, des cuisiniers, des aumôniers, des matelots et bien d'autres professionnels encore, qui travaillent tous ensemble pour offrir aux patients des interventions chirurgicales qui transforment leur vie.

Mais les patients ne sont pas les seuls à voir leur vie transformée. Mercy Ships fournit également un job à plus de 200 personnes locales, renforçant ainsi le lien avec le pays d'accueil. Au-delà de leur travail, cet équipage reçoit également une formation précieuse dans divers domaines, tels que la cuisine, l'ingénierie, etc.

Le cheminement de Josoa Mino vers Mercy Ships n'a pas été facile. Élevé dans un milieu défavorisé, il s'est battu pour accéder à des opportunités que beaucoup considèrent comme acquises. Il se souvient : « Quand j'étais enfant, ma mère a cherché des organisations qui pourraient soutenir les personnes en situation de pauvreté, en particulier les enfants. Elle a trouvé une organisation humanitaire, dirigée par un couple d'Australiens, Colin Baldwin et sa femme Kim Radford. Colin est pour moi une figure paternelle. Grâce à eux, j'ai eu la chance d'aller à l'école et même à l'université. »

Lorsque Mercy Ships a annoncé son retour à Madagascar, Colin a encouragé Josoa Mino à poser sa candidature. « J'ai postulé, j'ai passé les entretiens et j'ai été accepté dans le département pont », raconte Josoa Mino. « En tant qu'ouvriers de pont, nous effectuons de nombreuses tâches : peinture, élimination de la rouille, chargement et déchargement de fournitures, transport de conteneurs de matériel médical, de nourriture, et bien plus encore. Nous le faisons avec amour, selon la mission que Dieu nous a confiée ».

De la passion à l’enrichissement personnel

Rejoindre Mercy Ships a profondément influencé la vie de Josoa Mino. « Travailler sur le navire m'a beaucoup appris, tant sur le plan professionnel que personnel », explique-t-il. « Ma formation pratique primordiale a été l'anglais. J'ai également approfondi mes connaissances sur les navires. Chaque fois que j'ai une question, l'équipe du pont est là pour me guider. Sur le plan professionnel, ils m'ont montré que j'étais capable d'accomplir plus que ce que j'avais imaginé. Ce parcours m'a valorisé parce qu'à un moment, j'étais au plus bas, mais ma foi m’a aidé ».

L'esprit de camaraderie qui règne au sein de l'équipage est unique, en particulier dans le département du pont. « Nous travaillons avec beaucoup de dévouement », explique Josoa. L'équipage de jour chante beaucoup. Les gens nous appellent même les ‘chanteurs de chorale malgaches’. « La joie à bord du navire et l’unité créée autour de la musique ajoutent un élément spécial à l'expérience de Mercy Ships. Il ne s'agit pas seulement du travail accompli, mais de la communauté construite ensemble. »