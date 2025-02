RD Congo : le CICR aide à rétablir plusieurs services publics essentiels dans la ville de Goma

04 Février 2025

LIBREVILLE, 4 février (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse du CICR, Les affrontements qui ont eu lieu ces derniers jours autour et dans la ville de Goma, capitale du Nord-Kivu, ont entraîné d’importantes perturbations des services essentiels. Les dommages causés aux installations électriques ont conduit à l’interruption de l’approvisionnement en électricité et en eau, privant les habitants de Goma de ces services critiques.

L’utilisation d’artillerie lourde en zone peuplée peut avoir des conséquences dévastatrices pour les populations civiles, sur le plan tant de la santé publique que des besoins humanitaires. À la suite des affrontements, plusieurs éléments d’infrastructure indispensables à la fourniture d’électricité, tels que des poteaux et des transformateurs, ont ainsi été endommagés et mis hors service.

Alors que des structures médicales ont rencontré des difficultés à garantir les standards d’hygiène nécessaires au contrôle des infections, certains hôpitaux ont vu des patients sous assistance respiratoire mourir. D’autres ont dû suspendre les interventions chirurgicales, étant dans l’impossibilité d’utiliser les équipements de suivi des patients, d’éclairer les blocs opératoires ou de stériliser le matériel. Dans d’autres cas, les coupures d’électricité ont perturbé le fonctionnement des installations de conservation des médicaments, ainsi que des chambres froides des morgues.

L’interruption du système d’approvisionnement en eau potable a forcé la population à puiser de l’eau non traitée directement dans le lac, ce qui l’expose à des maladies hydriques comme le choléra, endémique dans la région.

Grâce aux garanties de sécurité reçues des parties au conflit, les équipes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont pu travailler avec les techniciens d’une entreprise privée pour rétablir une ligne électrique alimentant 70% de la ville de Goma. Cela a permis de relancer la station de pompage d’eau de Kyeshero, qui approvisionne plusieurs quartiers de Goma et divers établissements médicaux, dont l’hôpital CBCA Ndosho. Des réparations supplémentaires seront nécessaires sur d’autres lignes de transmission entrant dans la ville pour rétablir l’alimentation à 100%.

« Que ce soit en zone urbaine ou rurale, le maintien et le rétablissement des services essentiels, tels que les soins de santé et l’accès à l’eau, font partie de nos activités habituelles liées à notre mandat de protection des populations touchées par les conflits armés », explique Myriam Favier, cheffe de la sous-délégation du CICR à Goma. « Nous avons reçu plusieurs témoignages et sommes émus d’apprendre qu’au-delà des services publics essentiels, le retour de l’électricité a notamment permis à plusieurs personnes de passer des appels et d’avoir des nouvelles de leurs proches. »

Les combats en centre-ville ont laissé derrière eux de nombreux corps sans vie. Le CICR et la Croix‑Rouge de la République démocratique du Congo soutiennent les autorités compétentes en contribuant à la récupération des dépouilles – une centaine de volontaires de la Société nationale sont mobilisés à cette fin –, en distribuant des sacs mortuaires et en apportant un soutien technique et logistique pour faire en sorte que les morts soient traités avec dignité et dans le respect des bonnes pratiques médico-légales.

« La gestion digne et adéquate des dépouilles, aussi difficile soit-elle, est un impératif humanitaire. Elle permet de faciliter l’identification des personnes décédées et de soulager les familles en les aidant à savoir ce qu’il est advenu de leurs proches », conclut Myriam Favier.



