Transgabonais: La Sécurisation et modernisation de la Voie Ferrée au menu d'un programme entre le gouvernement et la Setrag

LIBREVILLE, 4 février (Infosplusgabon) - Le Ministre de Transports, Jonathan Ignoumba a procédé le vendredi 31 Janvier 2025 a la Salle Polyvalente de la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) au lancement officiel du Programme de Modernisation et de Sécurisation de la voie ferrée en abrégé PMS. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des ambassadeurs de l'Union Européenne ; de la France, du Représentant de l'Agence Française de Développement et de la direction générale de la Setrag.

Ce Programme de Modernisation et de Sécurisation ( PMS) voit le jour à la suite du PNR arrivé à terme.

Devant une assistance variée et pleine d'invités de marque, le membre du gouvernement a salué le démarrage de ce programme et remercié les bailleurs de fonds qui ont rendu possible sa matérialisation. Même satisfaction chez l'ambassadeur de France qui a expliqué les raisons ayant poussé son pays à soutenir la modernisation du Transgabonais, qui reste un outil indispensable au développement économique et industriel du Gabon.

Le directeur général de la Setrag, Christian Magni qui s'est réjoui de l'attention accordée à son entreprise a énuméré les défis auxquels est confronté son entreprise, non sans rappeler le bilan du Programme de Remise à Niveau de la voie auquel s'imbrique le Programme de Modernisation et de Sécurisation de la voie qui démarre.

Après ces prises de parole , les participants ont embarqué sur un train expressément aménagé à cet ceffet pour visiter le canton ferroviaire Ntoum- Andem aux Pk 40 et 47 où l'assainissement d'une zone instable et la construction d'une voie de dédoublement sont en voie de finition.

