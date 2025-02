Mission 300 : le Sommet africain de l’énergie annonce d’importantes nouvelles promesses de dons en faveur du Fonds pour l’énergie durable en Afrique

04 Février 2025

LIBREVILLE, 4 février (Infosplusgabon) - Le Danemark, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France ont annoncé de nouvelles contributions au Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), démontrant ainsi leur ferme soutien à ce fonds géré par la Banque africaine de développement pour élargir l’accès à l’énergie à travers l’Afrique, par le biais du partenariat de la Mission 300. Le Japon a rejoint le fonds en décembre 2024 comme nouveau donateur contribuant pour cinq millions de dollars à l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA).

Le SEFA est un fonds spécial multidonateurs qui fournit des financements catalytiques pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Il vise à contribuer à l’accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique, conformément au « New Deal » pour l’énergie en Afrique et à la Mission 300.

Mission 300, un nouveau partenariat ambitieux entre le Groupe de la Banque africaine de développement, le Groupe de la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement, vise à fournir un accès à l’électricité à 300 millions d’Africains supplémentaires d’ici 2030.

La France, nouveau donateur du SEFA, apportera dix millions d’euros. Le Danemark, le Royaume-Uni et l’Espagne augmenteront leurs contributions de 100 millions de couronnes danoises (13,4 millions d’euros), 8,5 millions de livres sterling (10,13 millions d’euros) et 3 millions d’euros, respectivement.

La contribution de la France viendra renforcer l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA), créée par la Banque africaine de développement, Africa 50 et d’autres partenaires pour développer des projets d’infrastructures durables transformateurs bancables.

Ces contributions interviennent alors que le SEFA a connu sa meilleure année en 2024, avec 14 projets approuvés pour 108 millions de dollars. Le SEFA dispose désormais d’un portefeuille de plus de 300 millions de dollars d’investissements à fort impact et en programmes d’assistance technique, qui devraient permettre de débloquer jusqu’à 15 milliards de dollars d’investissements et fournir environ 12 millions de nouveaux raccordements à l’électricité en Afrique.

« L’Afrique est dotée d’un énorme potentiel inexploité en matière d’énergies renouvelables, qui peuvent alimenter l’industrialisation verte, a déclaré Ole Thonke, secrétaire d’État danois par intérim à la politique de développement. La nouvelle contribution financière danoise au SEFA se concentrera sur le Partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique (APRA), récemment mis en place et piloté par l’Afrique, afin de soutenir davantage les objectifs ambitieux du continent en matière de développement et de lutte contre le changement climatique. »

« Nous sommes à mi-chemin de cette décennie décisive pour atteindre les Objectifs de développement durable et nous mettre sur la bonne voie pour lutter contre le changement climatique », a déclaré Rachel Kyte, représentante spéciale pour le climat et le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni. « La réalisation de nos objectifs collectifs visant à fournir une énergie fiable, abordable et propre est un fil conducteur qui relie la croissance économique, l’augmentation des investissements, le renforcement de la résilience et l’ambition climatique. En accélérant le déploiement de l’énergie propre, le Royaume-Uni et la Mission 300 placent la croissance verte et inclusive au cœur des partenariats avec l’Afrique. Notre annonce d’un financement britannique supplémentaire de 8,5 millions de livres sterling pour le SEFA de la Banque africaine de développement mobilisera les investissements du secteur privé dont nous avons tant besoin pour que davantage d’Africains puissent accéder à une énergie propre sur tout le continent. »

« Nous sommes heureux que l’Espagne ait décidé de renouveler son soutien au fonds SEFA avec une contribution de trois millions d’euros. Ce geste réaffirme notre engagement dans le secteur crucial des énergies renouvelables, qui joue un rôle clé dans la promotion du développement durable en Afrique », a déclaré Inés Carpio San Román, gouverneure suppléante de l’Espagne pour la Banque africaine de développement.

« En tant que fervent partisan des investissements dans les infrastructures vertes en Afrique avec des outils financiers qui mobilisent des financements privés, la France est fière de contribuer à hauteur de dix millions d’euros à l’AGIA par l’intermédiaire du SEFA », a déclaré Bertrand Dumont, directeur général du Trésor français et gouverneur pour la France à la Banque africaine de développement. « Cette toute première contribution est notre premier pas vers le renforcement du développement durable de l’Afrique et l’accélération de la trajectoire du continent vers une économie à faible émission de carbone. En investissant dans les infrastructures vertes en Afrique, nous investissons pour l’avenir », a-t-il ajouté.

« Nous saluons les nouveaux engagements des donateurs dont le soutien souligne l’impact du travail du SEFA, a déclaré Daniel Schroth, directeur du Département des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à la Banque africaine de développement. Ces contributions sont essentielles pour permettre au SEFA de remplir son rôle de véhicule clé de la Mission 300 à ce moment crucial. »

Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) est un fonds spécial multidonateurs qui fournit un financement catalytique pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Il offre une assistance technique et des instruments de financement concessionnel pour éliminer les barrières du marché, constituer une réserve de projets plus solide et améliorer le profil risque-rendement des investissements individuels.

L’objectif premier du fonds est de contribuer à l’accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique, conformément au « New Deal » pour l’énergie en Afrique et à la Mission 300. (SOURCE : African Development Bank Group (AfDB)).

