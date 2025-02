Israël et les territoires occupés : de nouveaux otages et détenus rentrent chez eux dans le cadre de la quatrième phase des opérations de libération

02 Février 2025

LIBREVILLE, 2 février (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a transféré ce jour en toute sécurité trois otages de la bande de Gaza à Israël, ainsi que 175 détenus palestiniens de lieux de détention israéliens vers Gaza et la Cisjordanie. Au total, 183 personnes détenues ont retrouvé la liberté aujourd’hui.

Cela marque l’achèvement de la quatrième phase des opérations de libération menées par le CICR ces deux dernières semaines, au cours desquelles le retour de 18 otages et de 583 détenus palestiniens a été facilité.

En amont de l’opération menée aujourd’hui, le CICR a rappelé aux parties la responsabilité qui leur incombe de veiller à ce que les transferts se déroulent de manière sécurisée et digne. Les modalités de l’opération, notamment l’identité des personnes libérées et le moment de leur libération, ont été convenues par les parties au conflit.

Bien que le CICR n’ait pas pris part aux négociations, il a agi en qualité d’intermédiaire humanitaire pour faciliter la conclusion de l’accord, afin que les personnes puissent rentrer chez elles en toute sécurité. Le CICR a mobilisé des collaborateurs spécialisés, dont des médecins, pour apporter un soutien en cas de nécessité. Il a également mené des entretiens avec les détenus avant leur libération afin d’évaluer leur état de santé ainsi que leur aptitude à voyager.

À l’heure où d’autres familles attendent dans la crainte des nouvelles de leurs proches, le CICR réitère son appel à poursuivre l’application de l’accord pour permettre à davantage de familles d’être réunies.

Le CICR reste mobilisé pour faciliter de nouvelles opérations de libération dans les semaines à venir, ainsi que pour continuer d’acheminer l’aide indispensable à Gaza.

Note à l’intention des rédactions : Par respect pour la dignité des personnes concernées, et afin de préserver leur sécurité, le CICR ne diffusera aucune image des otages et des détenus libérés dans le cadre de ces opérations. Il recommande vivement aux médias de faire de même.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

