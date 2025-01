SLB inaugure son centre de performance en Afrique

31 Janvier 2025

LIBREVILLE, 31 janvier (Infosplusgabon) - L'entreprise technologique SLB a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son Centre de Performance Africain, situé à Luanda, en Angola. Le centre servira de hub collaboratif et offrira aux parties prenantes un accès à des solutions novatrices dans les secteurs du numérique, de l'IA, du pétrole et du gaz et des énergies nouvelles en Angola et en Afrique.

L’installation ultramoderne de 3,200 m² marque une étape importante dans l’engagement de SLB à promouvoir la collaboration, l’innovation et le développement du capital humain dans l’industrie, en s’appuyant sur le réseau mondial de centres d’innovation et de performance interconnectés de SLB.

« La collaboration est essentielle pour fournir des solutions efficaces et évolutives qui répondent durablement aux besoins opérationnels. Avec ce centre de performance, notre objectif est de travailler avec nos clients en s'appuyant sur notre expertise mondiale, notre portefeuille technologique diversifié et nos flux de travail numériques pour fournir des solutions localisées.

Cette approche collaborative tirant parti des dernières technologies telles que l’IA améliorera les performances des clients et stimulera la production, répondant ainsi à l’ambition de l’Angola de maintenir sa production au-dessus du million de barils par jour jusqu’en 2030 », déclare Miguel Baptista, directeur général de SLB en Angola, Afrique centrale et de l'Est.

« Ce centre sera un catalyseur de la transformation numérique et du développement durable dans notre pays et s’appuiera sur la science, la technologie et l’innovation pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie de nos citoyens », ajoute Alice de Fátima Pinto de Ceita e Almeida, Secrétaire d'État à l’Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation.

Le centre de performance vise à fournir une plateforme unique pour le renforcement des capacités, l'amélioration des compétences et l'autonomisation des talents locaux dans divers domaines numériques et technologiques, l’objectif étant de développer des solutions industrielles pérennes en Angola.

« L’Angola accueille avec plaisir et encourage les investissements dans l’industrie pétrolière et gazière. Nous espérons que d’autres investissements suivront, car le moment est venu d’investir en Angola ! », conclut Diamantino Azevedo, ministre du Pétrole et du Gaz.

SLB est une entreprise technologique mondiale qui stimule l'innovation énergétique pour une planète équilibrée. Avec une présence mondiale dans plus de 100 pays et des employés représentant presque deux fois plus de nationalités, nous travaillons chaque jour à innover dans le domaine du pétrole et du gaz, à déployer le numérique à grande échelle, à décarboner les industries et à développer et étendre de nouveaux systèmes énergétiques qui accélèrent la transition énergétique. (Source SLB).

