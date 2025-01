Afrique : Augmenter la production de pétrole : Les projets phares de la République du Congo devraient augmenter la production d'ici 2025

21 Janvier 2025

LIBREVILLE, 21 janvier (Infosplusgabon) - Lors du Congo Energy & Investment Forum (CEIF), les leaders de l'industrie discuteront des projets clés qui permettront à la République du Congo de doubler sa production de pétrole d'ici 2025, grâce à de nouvelles initiatives d'exploration et de production menées par TotalEnergies, Trident Energy et Perenco.

La République du Congo se prépare à une augmentation significative de sa production pétrolière au cours des trois prochaines années, grâce à une série de projets phares menés par des géants de l'industrie tels que TotalEnergies, Trident Energy et Perenco. Avec l'objectif ambitieux de doubler la production de pétrole pour atteindre 500 000 barils par jour d'ici 2025, le pays se concentre sur l'expansion de la production dans les nouveaux champs et les champs matures. Cette démarche stratégique fait de la République du Congo l'un des producteurs de pétrole les plus prometteurs d'Afrique centrale, qui cherche à exploiter des réserves inexploitées et à maximiser le potentiel des actifs existants.

Lors du prochain Congo Energy & Investment Forum (CEIF), une session dédiée à l'augmentation de la production de pétrole fournira un aperçu approfondi des efforts de la République du Congo pour augmenter durablement sa production de pétrole. La session mettra en lumière les développements cruciaux dans le secteur énergétique du pays, avec des discussions centrées sur les contributions des principaux acteurs, y compris l'investissement de 600 millions de dollars de TotalEnergies dans le champ de Moho Nord, qui devrait ajouter 40 000 barils par jour (bpd) à la production nationale. Les délégués entendront également des dirigeants de l'industrie parler de l'entrée récente de Trident Energy dans les champs de Nkossa, Nsoko II, Lianzi et Moho-Bilondo, qui devrait augmenter la production globale de Trident d'environ 30 000 bpd et renforcer le rôle croissant du Congo sur le marché mondial du pétrole.

Outre ces nouveaux projets, la République du Congo déploie des efforts de revitalisation dans ses champs matures, tels que Tchibouela II et Tchendo II, exploités par Perenco. Ces champs font l'objet d'importants travaux de modernisation, notamment de nouveaux forages et des évaluations sismiques, dans le but d'augmenter leur production et de prolonger leur durée de vie. Perenco, qui a confirmé un taux de production de 80 000 bpd en octobre 2024 à la suite d'un investissement de 30 millions de dollars, devrait atteindre 100 000 bpd en 2025 grâce à des investissements supplémentaires et à des techniques avancées visant à revitaliser les puits vieillissants et à accéder à des réserves précédemment inexploitées.

La session "Driving Oil Output" abordera l'importance stratégique plus large de ces développements pour les ambitions énergétiques de la République du Congo, notamment en termes de coopération régionale et de sécurité énergétique. Avec l'entrée en service de nouveaux gisements et des actifs matures bénéficiant d'une technologie et d'une expertise avancées, le pays se positionne comme un acteur clé de l'énergie en Afrique centrale. La session du CEIF fournira aux parties prenantes des informations précieuses sur la manière dont ces projets aident la République du Congo à atteindre ses objectifs de production tout en favorisant la croissance économique et la diversification dans le secteur de l'énergie.

En mettant en évidence le potentiel du pays à augmenter la production de pétrole de manière durable et stratégique, le CEIF 2025 soulignera le rôle croissant de la République du Congo au sein du marché dynamique de l'énergie en Afrique. Les participants apprendront directement comment la collaboration entre les parties prenantes locales et internationales est essentielle pour libérer tout le potentiel de ces projets pétroliers et gaziers historiques, qui sont prêts à transformer le paysage énergétique national.

Le premier Forum économique et d'investissement du Congo, qui se tiendra les 25 et 26 mars 2025 à Brazzaville, réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux afin d'explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. L'événement explorera les derniers projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours à travers le pays.





