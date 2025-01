Etats-Unis : Retour à la Maison-Blanche de Donald Trump

20 Janvier 2025

Par Antoine NKOLO LAWSON

BORDEAUX, France, 20 janvier (Infosplusgabon) - Huit ans après sa première investiture, Donald Trump est devenu ce lundi le 47e président des Etats-Unis. Dans son discours d'investiture, il a souhaité que les Etats-Unis redeviennent une forte nation.

Donald Trump s'en engagé à reconstruire le pays "que nous aimons tant".

Le nouveau président qui revient aux affaires a annoncé que l'âge d'or de l'Amérique commence aujourd'hui. Souhaitant que l'Amérique redevienne une nation riche, il envisage également de restaurer la loi et l'ordre aux Etats-Unis.

Donald Trump, au sommet de sa puissance politique, est devenu lundi président des Etats-Unis, pour la seconde fois. Sous la coupole du Capitole, posant une main sur une bible héritée de sa mère, il a levé l’autre pour jurer de « protéger la Constitution ». Le milliardaire républicain, qui avait battu la vice-présidente démocrate Kamala Harris le 5 novembre, est désormais à 78 ans le chef d’Etat américain le plus âgé jamais investi.

Selon le journal Le Parisien, "ce serment conclut le plus extraordinaire « comeback » politique de l’histoire américaine récente, celui d’un ancien président qui n’a jamais reconnu sa défaite en 2020, qui crie à la « vengeance » contre ses adversaires, qui a été condamné au pénal, qui a été visé cet été par deux tentatives d’assassinat, et qui a mené une campagne d’une violence rhétorique sidérante, émaillée de propos racistes et sexistes".

Le milliardaire "a prêté serment à l’endroit même où ses partisans avaient tenté le 6 janvier 2021, d’empêcher la certification de l'élection de Joe Biden en prenant d’assaut le siège du Congrès américain. Son prédécesseur démocrate, qui conclut un demi-siècle de vie politique, a organisé une transition sans heurts du pouvoir à cet homme qui n’a eu de cesse de l’humilier".

