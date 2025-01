Namibie : L'arrêt des travaux de Shell n'est qu'un ralentisseur, pas un barrage routier

12 Janvier 2025

LIBREVILLE, 10 janvier (Infosplusgabon) - La grande compagnie énergétique Shell a annoncé que le pétrole découvert au large de la Namibie dans la licence d'exploration pétrolière (PEL) 39 ne peut pas être actuellement confirmé pour un développement commercial. La société va donc déprécier 400 millions de dollars, en invoquant les difficultés techniques et géologiques rencontrées sur ce site.

Alors que les parties prenantes considèrent qu'il s'agit d'un « coup dur pour le pays », la Chambre africaine de l'énergie (AEC), qui représente le secteur africain de l'énergie, estime qu'il s'agit simplement d'un ralentissement dans le développement pétrolier de la Namibie plutôt que d'un barrage routier. La Namibie offre toujours un potentiel important dans le bassin offshore d'Orange et au-delà, comme le soulignent les campagnes d'exploration positives en cours.

Shell a fait les gros titres en 2022 avec la découverte du puits d'exploration Graff-1X dans le PEL 39. Depuis cette découverte, la société a foré 8 puits supplémentaires, à savoir La Rona-1X, Jonker-1X, Graff-1A, Lesedi-1X, Cullinan-1X, Jonker-1A, Jonker-2A et Enigma-1X. Situé à 250 km en eaux profondes, le PEL 39 couvre 12 000 km², soit deux fois la superficie de la capitale de la Namibie, Windhoek. Malgré la complexité du sous-sol, les résultats actuels dans l'ensemble du pays sont prometteurs. Plus au nord, la qualité des réservoirs devrait s'améliorer. Une analyse plus approfondie des données par l'équipe d'exploration pourrait mettre en évidence des opportunités pour une stratégie gazière, révélant ainsi de nouvelles possibilités.

Le bassin d'Orange, en particulier les zones septentrionales, offre encore d'importantes perspectives d'exploration avec un potentiel de découvertes commercialement viables. Les principales compagnies pétrolières internationales et les indépendants continuent de positionner le bassin comme l'un des points chauds de l'exploration les plus recherchés, avec diverses campagnes d'exploration qui devraient donner de bons résultats. TotalEnergies, par exemple, devrait prendre une décision finale d'investissement sur ses projets dans le bassin d'Orange en 2025, à la suite de découvertes importantes. La société exploite actuellement deux licences d'exploration offshore dans le bassin d'Orange - les blocs 2912 et 2913B - dans le PEL 56 et est actuellement engagée dans une campagne de forage d'évaluation et d'exploration multi-puits dans le bloc 2913B, par suite de l'expansion de ses intérêts dans les deux blocs en 2024. La première production de pétrole est prévue pour 2029.



D'autres acteurs, dont Woodside Energy, Galp et Rhino Resources, continuent d'explorer le potentiel de la Namibie. Woodside Energy devrait devenir l'opérateur du PEL 87, après l'approbation d'un permis et l'accès aux données sismiques. Galp a connu un succès important au large de la Namibie, avec deux découvertes dans le complexe de Mopane. La société est à la recherche d'un partenaire d'exploitation, et la société brésilienne Petrobras étudie la possibilité de le faire. Entre-temps, Rhino Resources commencera ses activités de forage au PEL 85 au premier trimestre 2025, en prévoyant de forer deux puits à fort impact.

Le bassin d'Orange est considéré comme riche en pétrole, avec des possibilités d'exploration prometteuses dans le nord. Les perspectives gazières sont également prolifiques, soulignant le potentiel futur et les opportunités de croissance émergentes présentes dans le bassin. Cependant, le potentiel pétrolier de la Namibie ne s'arrête pas à ce bassin. Au-delà du bassin de l'Orange, la Namibie dispose d'un grand potentiel de découvertes importantes, en particulier dans les bassins de Walvis, Kuene, Kavango et Namibe.

Le bassin de Walvis couvre une superficie de 17 295 km² et constitue l'une des provinces gazières les plus prolifiques au monde. Eco Atlantic évalue les possibilités de développement dans les zones PEL 97, PEL 98, PEL 99 et PEL 100, tandis que Tower Resources procède à une analyse des suintements de pétrole et à un examen des données volumétriques existantes sur les prospects et les zones d'intérêt dans les blocs 1910A, 1911 et 1912A. La société a identifié la présence de structures pétrolières de plusieurs milliards de barils. Global Petroleum a renouvelé sa licence pour le PEL 94 jusqu'en septembre 2025, dans le but d'acquérir, de traiter et d'interpréter 2 000 km de données sismiques 3D. La société prévoit également de forer un puits. En outre, Chevron a acquis un intérêt opérationnel de 80 % dans le PEL 82 dans le bassin de Walvis en 2024.

À terre, ReconAfrica dirige l'exploration dans le bassin de Kavango. La société a confirmé la présence d'un système pétrolier actif en novembre 2023 et cherche à obtenir une licence de production de 25 ans à la suite d'une découverte dans le PEL 73. Le bassin de Kavango pourrait contenir jusqu'à 30 milliards de barils de pétrole, ce qui souligne le potentiel des bassins intérieurs.

« Il n'y a pas lieu de s'alarmer. L'exploration dans ces blocs est en cours et les découvertes devront peut-être être associées à d'autres découvertes dans le bassin. Il convient de noter que ces blocs sont gigantesques, couvrant jusqu'à 10 000 kilomètres carrés, soit une superficie supérieure à celle de certains pays. Shell et d'autres opérateurs n'ont fait qu'effleurer les vastes possibilités d'exploration offertes par la Namibie. L'histoire du pétrole et du gaz dans le pays n'est pas encore terminée, et il y a encore beaucoup à venir. Le gouvernement a été un fervent défenseur des investissements dans le secteur pétrolier et a créé un climat stable qui fait de la Namibie une destination de choix pour les investisseurs », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.

