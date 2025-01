L'État de Libye adhère à l'accord d'adhésion à Afreximbank pour stimuler le commerce africain et la coopération au développement

06 Janvier 2025

LIBREVILLE, 6 Janvier (Infosplusgabon) - L'État de Libye a officiellement adhéré à l'accord d'établissement de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com), devenant ainsi la 53e nation membre/Etat participant de cette institution bancaire. L'adhésion de la Libye marque une étape importante vers la couverture continentale complète et le développement de la coopération continentale en matière de commerce et de développement.

Le document d'adhésion, signé par Son Excellence Dr. Khaled Al-Mabrouk Abdullah, ouvre la voie à une coopération entre le gouvernement libyen et Afreximbank sur des projets de développement clés en Libye, en mettant l'accent sur la facilitation du commerce, le développement des infrastructures et le soutien financier à la nation nord-africaine.

Parmi les projets identifiés pour la coopération, figurent le financement du développement de la zone franche de Misurata et la construction d'une route reliant l'État de Libye, le Tchad et la République du Niger, qui devrait stimuler de manière significative le commerce intra-africain. Afreximbank fournira également une assistance technique et financière à la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce (BSIC) afin d'étendre ses opérations en Afrique de l'Est, en plus d'offrir une formation technique et un soutien aux exportateurs libyens afin qu'ils bénéficient de la structuration du financement du commerce et de l'accès aux marchés africains.

L'adhésion à la Banque ouvre la voie à la ratification de l'accord d'établissement en vue de compléter les procédures d'adhésion.

Khaled Al-Mabrouk Abdullah, Ministre des Finances de l'État de Libye, qui s'est félicité de ce partenariat et de son importance pour soutenir les efforts de reconstruction et de diversification économique dans son pays, a déclaré que l'adhésion de l'État de Libye à Afreximbank est une étape importante dans sa marche vers la reconstruction de son économie et le rétablissement de son rôle en tant que plaque tournante du commerce régional. « Ce partenariat fournira non seulement un soutien financier et technique vital à la Libye, mais renforcera également le rôle du pays dans le commerce intra-africain », a-t-il expliqué.

Le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du conseil d'administration de la Banque, a exprimé sa profonde satisfaction en ce qui concerne la décision de l'État libyen d'adhérer à la Banque, soulignant les avantages mutuels que les deux parties tireront de l'accord :

« Nous sommes ravis d'accueillir chaleureusement l'État de Libye au sein de toute la famille africaine d'Afreximbank.

Les liens historiques de la Libye avec le reste du continent la positionnent comme un acteur crucial dans le développement du commerce continental et de l'intégration économique. Il s'agit d'une étape importante qui élargira la portée de la Banque, renforcera son pertinence à travers l'Afrique et au-delà et nous aidera à atteindre notre objectif ultime d'améliorer les conditions commerciales et économiques pour tous les Africains. En adhérant à la Banque, les entités libyennes des secteurs public et privé auront accès à notre vaste gamme de produits et services financés et non financés, en particulier celles qui visent à approfondir les relations commerciales et d'investissement entre la Libye et l'Afrique, à investir dans des infrastructures propices au commerce et à transformer la structure de l'économie libyenne.

Le PIB de la Libye s'élevait à 50,49 milliards de dollars US en 2023, ce qui en fait la 12e économie d'Afrique, une opportunité qui pourrait être mise à profit si l'on considère que moins de 10 % de ses échanges commerciaux se font avec d'autres pays africains. La signature de l'accord d'établissement d'Afreximbank représente une occasion unique pour la Libye d'accroître ses échanges avec d'autres pays africains.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

