Afreximbank et Ecobank s'associent pour simplifier le commerce et la conformité des entreprises Africaines

LIBREVILLE, 6 janvier (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et le Groupe Ecobank se sont engagés dans une collaboration visant à simplifier le commerce et la conformité pour les entreprises en Afrique en intégrant ‘l’Espace d'échanges commerciaux au sein du Marché Unique’ de Ecobank et la plateforme MANSA Digital Repository d'Afreximbank.

Grâce à cette collaboration, les entreprises africaines bénéficieront désormais en toute transparence de services partagés entre les deux plateformes, les utilisateurs de l’Espace d'échanges commerciaux au sein du Marché Unique pouvant facilement exploiter la base de données complète de MANSA pour effectuer des contrôles efficaces de connaissance du client (KYC) et de vigilance à l'égard du client (CDD), tandis que les utilisateurs de la plateforme MANSA pourront, à leur tour, se connecter directement à l’Espace d'échanges commerciaux au sein du Marché Unique pour explorer les opportunités commerciales et développer leurs activités dans toute l'Afrique.

‘L’Espace d'échanges commerciaux au sein du Marché Unique’ de Ecobank relie les entreprises répertoriées à travers l'Afrique sur une plateforme unique, les aidant à bénéficier des opportunités du marché unifié de 1,4 milliard de personnes créé par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Il s'agit d'un portail unique pour la ZLECAf, qui fournit aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux grandes sociétés des informations sur la Zone. Sa fonction de mise en relation en ligne permet aux importateurs et aux exportateurs de mettre en ligne leur profil et de présenter les biens et les services qu'ils proposent ou qu'ils souhaitent se procurer, dans le but de trouver des partenaires sur le continent africain. Dès qu'un partenaire est trouvé, des connexions sont établies via la plateforme et la transaction peut être conclue en s'appuyant sur les solutions de commerce et de paiement d'Ecobank dans 35 marchés africains.

La plateforme de documentation numérique MANSA (MANSA Digital Repository Platform) est un portail unique pour les questions de diligence raisonnable concernant toutes les entités africaines. En tant que répertoire numérique centralisé, MANSA cherche à éliminer l'asymétrie de l'information et à accroître le commerce intra-africain et le commerce avec le reste du monde. Il encourage et promeut la culture de la bonne gouvernance parmi les PME africaines et crée une visibilité pour leurs activités tout en aidant les entités africaines à se développer, à se diversifier et à ajouter de la valeur à leurs produits d'exportation, tant au niveau local qu'international. Les entités inscrites au MANSA se voient attribuer un code AEI (Africa Entity Identifier) qui leur permet de tirer parti d'autres produits et initiatives d'Afreximbank.

MANSA est également une solution numérique clé sur la marketplace Africa Trade Gateway (ATG) qui héberge une suite de plateformes numériques conçues comme un guichet unique pour permettre à Afreximbank de mieux remplir son mandat, en fournissant des services essentiels pour soutenir et promouvoir le commerce intra-africain et la mise en œuvre de la ZLECAf. La plateforme permet aux entreprises africaines d'accélérer leurs activités commerciales sur la marketplace ATG en travaillant avec des informations vérifiées sur des contreparties de confiance.

Cette nouvelle collaboration permet donc à Ecobank et Afreximbank de fournir une solution essentielle au défi de la conformité KYC et de l'accès aux affaires dans 35 pays d'Afrique. L'amélioration de l'interopérabilité devrait permettre de rationaliser davantage le commerce transfrontalier et la conformité en Afrique, favorisant ainsi une plus grande intégration financière et économique sur le continent.

