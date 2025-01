Afrique : Le Sénégal et la Mauritanie produisent du gaz pour la première fois dans le cadre du projet

05 Janvier 2025

LIBREVILLE, 2 janvier (Infosplusgabon) - Le Sénégal et la Mauritanie ont franchi une étape historique avec le démarrage des opérations du projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA). Les développeurs du projet, bp et Kosmos Energy, ainsi que la compagnie pétrolière nationale (NOC) sénégalaise Petrosen et la société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), ont officiellement ouvert le premier puits du projet GTA, signalant ainsi le début des opérations techniques et une nouvelle ère de développement axé sur le gaz et la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest.

En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, la Chambre africaine de l'énergie ( AEC) se félicite de l'étape franchie par les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie. Les compagnies nationales d'électricité et les ministères de l'énergie de ces pays ont démontré la valeur de la collaboration public-privé, en montrant comment des partenariats solides, des contrats et des politiques favorables à l'investissement peuvent positionner les nations africaines en tant que producteurs de gaz à l'échelle mondiale. Nous devons accorder aux gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie le crédit qu'ils méritent : ils ont travaillé sans relâche pour assurer la réussite du projet GTA. Grâce à cette réalisation, le Sénégal et la Mauritanie sont en passe de devenir des exportateurs internationaux de GNL.

Le projet GTA a commencé à produire du gaz à 16 heures le 31 décembre 2024. Le projet produira du gaz à partir de réservoirs situés à 120 kilomètres au large, par 2 850 mètres d'eau, grâce à un système sous-marin à quatre puits relié au FPSO qui traitera les fluides des puits. Les liquides seront déchargés dans des navires-citernes navettes, tandis que le gaz sera transporté par gazoduc depuis le FPSO jusqu'à un navire FLNG de 2,5 millions de tonnes par an (mtpa), amarré derrière un brise-lames en béton dédié. Cette structure protégera le navire FLNG ainsi que diverses plates-formes d'hébergement et de services, connues sous le nom de terminal central GTA. Les promoteurs du projet visent à établir un complexe de production offshore, avec des puits de développement reliés à un navire FPSO, ainsi qu'au navire FLNG et aux structures qui le soutiendront. Ce complexe est déjà achevé à plus de 75 % et, à la même époque l'année prochaine, il sera presque prêt à entrer en service.

Avec 425 milliards de mètres cubes (mmc), le bloc GTA est un gisement de grande envergure. Avec une capacité de production de 2,5 mtpa dans la première phase et de 5 mtpa dans la seconde - selon que les développeurs du projet décident ou non de doubler la capacité de l'infrastructure FLNG -, le projet offre un nouvel approvisionnement crucial pour les consommateurs européens et une source de revenus stratégique pour le Sénégal et la Mauritanie. Si le projet ne comblera pas nécessairement le vide laissé par la Russie - après exportation et regazéification, la première phase de GTA exportera l'équivalent de 3,69 milliards de m3 - il jouera un rôle stratégique dans la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales et dans la stimulation d'une croissance économique durable au Sénégal et en Mauritanie. Alors que la première phase du projet donne la priorité aux exportations, la seconde phase comporte une forte composante de gaz local pour les deux pays.

À l'avenir, le démarrage de la production de GTA devrait non seulement renforcer le potentiel de l'Afrique de l'Ouest en tant que plaque tournante du pétrole et du gaz en Afrique de l'Ouest, mais aussi attirer une nouvelle série d'acteurs désireux de tirer parti des opportunités de croissance dans la région. Cette évolution sera renforcée par l'engagement du Sénégal et de la Mauritanie à créer un environnement favorable aux investissements étrangers. Ces deux pays ont fait des progrès considérables ces dernières années pour donner la priorité au caractère sacré des contrats, réformer leurs cadres réglementaires et juridiques tout en encourageant la participation locale et le commerce transfrontalier.

Le Sénégal a mis un point d'honneur à mettre à jour son code pétrolier de 1998, afin de prendre en compte la découverte de GTA et d'autres grands gisements offshore. La Mauritanie, quant à elle, s'est fixé pour objectif de rester aussi ouverte que possible aux investissements étrangers et de coopérer étroitement avec les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Le pays est engagé dans un processus continu de réformes et il est prêt à travailler avec le reste du monde pour tirer le meilleur parti de ses ressources énergétiques. Ces efforts aboutiront à une plus grande injection de capitaux et de technologies sur le marché et les gouvernements respectifs du Sénégal et de la Mauritanie devraient être félicités pour leur engagement en faveur de projets et d'opportunités futurs. Pour maintenir le rythme du développement pétrolier et gazier, les pays devraient protéger davantage le caractère sacré des contrats, en offrant aux investisseurs étrangers transparence, sécurité et clarté.

« Des projets tels que GTA mettent en évidence l'ampleur des opportunités que le marché du gaz africain offre aux investisseurs. Le projet montre que le gaz est vraiment bon pour l'Afrique et qu'il jouera un rôle majeur dans l'accélération de la sécurité énergétique, la stimulation de l'industrialisation et la transformation des économies africaines. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Africains peuvent être fiers de bp, Kosmos Energy, Petrosen et SMH. Les gouvernements sénégalais et mauritanien, leurs compagnies nationales d'électricité et leurs partenaires internationaux ont joué un rôle déterminant dans le développement du projet GTA et continueront à jouer un rôle clé dans la réussite de ce projet et des nombreux développements gaziers qui devraient suivre », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.

