Tchad : une mission de la Banque africaine de développement pour renforcer le partenariat pour un développement inclusif et durable

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) - Le directeur général du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale, Serge N’Guessan, a conduit une mission de dialogue stratégique du 26 au 28 novembre 2024 à N’Djamena, dans le cadre de la revue du portefeuille des opérations financées par la Banque dans ce pays sahélien d’Afrique centrale.

La délégation de la Banque a rencontré plusieurs hauts fonctionnaires et responsables gouvernementaux notamment le ministre d’État chargé des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, également gouverneur de la Banque pour le Tchad et son collègue des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh.

Les échanges ont porté sur le projet de décentralisation du Tchad, le renforcement de la gouvernance locale et la promotion d’un développement harmonieux sur l’ensemble du territoire. Les deux parties ont réaffirmé, à cette occasion, leurs engagements communs en faveur d’un développement socio-économique harmonieux du pays et exploré des solutions concrètes pour renforcer la mise en œuvre efficace et efficiente des projets financés par le Groupe de la Banque.

« Le Tchad et la Banque africaine de développement partagent une vision commune pour une croissance durable et inclusive. Cette mission marque un jalon important dans la concrétisation de nos ambitions communes », a déclaré M. Nguilin.

« La décentralisation représente une opportunité unique pour stimuler la participation citoyenne, améliorer l’accès aux services de base et réduire les disparités régionales. La Banque africaine de développement est prête à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de cette vision », a déclaré M. N’Guessan. Il a rassuré ses hôtes sur la détermination de la Banque à accompagner le Tchad dans ses efforts de diversification économique et de développement durable. Il a souligné que ces discussions avec les autorités visent à garantir une meilleure exécution des projets afin de maximiser leurs impacts sur les populations.

Visite du pont sur le fleuve Logone



L’autre point fort de la mission de la Banque africaine de développement a été la visite du pont construit sur le fleuve Logone reliant le Tchad au Cameroun. Cette infrastructure stratégique, financée par le Groupe de la Banque, illustre l’importance de l’intégration régionale. Le pont facilite non seulement la mobilité des biens et des personnes entre les deux pays, mais renforce également les échanges commerciaux dans la sous-région.

« Ce pont sur le fleuve Logone constitue un exemple concret des efforts de la Banque pour promouvoir l’intégration régionale à travers des infrastructures transfrontalières. Les projets connexes, tels que la construction de voiries et l’amélioration des routes secondaires, contribuent à maximiser les bénéfices pour les populations locales », a déclaré M. N’Guessan.

Le Tchad a une position clé dans d’autres initiatives régionales soutenues par la Banque africaine de développement, notamment l’interconnexion énergétique entre le Cameroun et le Tchad, la dorsale transsaharienne à fibre optique et la route transsaharienne. Ces projets visent à renforcer les infrastructures régionales et à favoriser une intégration économique plus étroite.

« Nous sommes convaincus que grâce à une coopération renforcée et à des solutions innovantes, nous pouvons contribuer de manière significative à améliorer le bien-être des populations tchadiennes », a conclu le directeur général.

La Banque est un partenaire financier et technique stratégique du Tchad. Le 31 octobre 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque pour le Tchad comprenait 23 opérations pour un montant de 490 millions de dollars. La stratégie de la Banque pour le Tchad pour la période 2023-2025 s’articule autour de deux piliers : développer les infrastructures pour l’obtention d’une croissance économique forte et plus diversifiée, et, promouvoir la bonne gouvernance pour accroître l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre économique.

